Crucial X6, il VELOCISSIMO SSD esterno da 1TB crolla del 43% su Amazon

Se hai la necessità di salvare app, foto, documenti e altri file importanti su un supporto esterno per esigenze personali, oggi è il tuo giorno fortunato: l’ottimo SSD portatile Crucial X6 da 1TB è in super offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente. Infatti, complice uno sconto immediato del 43%, l’SSD esterno a marchio Crucial può essere tuo ad appena 77€ con tanto di consegna rapida e senza costi extra di spedizione.

Nonostante il poderoso calo di prezzo stiamo parlando di un SSD portatile di altissimo livello: è leggero, comodo da portare in giro, silenziosissimo e funziona senza problemi su tutti i computer Windows e Mac.

Appena 77€ su Amazon per l’ottimo SSD esterno Crucial X6: affare d’oro

Con una velocità di lettura di ben 800 MB/s è fino a 5.7 volte più veloce di un normale hard disk meccanico, il che ti permette di utilizzarlo anche come sistema per avviare rapidamente applicazioni pesanti che occuperebbero troppo spazio sull’hard disk interno del tuo computer. Resistente a vibrazioni e cadute fino a un massimo di 2 metri, l’SSD Crucial X6 da 1TB è anche autoalimentato: basta collegare il cavo USB Type-C al computer (dotato in dotazione) e puoi iniziare a utilizzarlo immediatamente.

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito il velocissimo SSD portatile di Crucial fintanto che lo trovi ancora in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Se lo metti adesso nel carrello, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

