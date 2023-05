Crollo TOTALE su Amazon per il budget phone Realme Narzo 50A Prime

Oggi questa offerta di Amazon sullo smartphone Realme Narzo 50A Prime ti dà la possibilità di mettere le mani su un signor telefono senza spendere un capitale. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 35%, lo smartphone a marchio Realme ti costa appena 109€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Sottile, leggero e con un design molto giovanile, lo smartphone del colosso cinese è perfetto per i task di tutti i giorni: utilizzalo senza problemi per telefonare, navigare in rete, chattare online, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Realme Narzo 50A Prime costa appena 109€ su Amazon: offerta shock

Nonostante il prezzo super conveniente, Realme Narzo 50A Prime ha una scheda tecnica di tutto rispetto: monta un bellissimo pannello Full HD+ da 6.6 pollici; una batteria da 5000 mAh di lunghissima durata e un processore octa core sempre pronto a soddisfare le tue richieste.

Inoltre, sul retro un modulo fotografico triplo integra un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto eccellenti e video ad altissima risoluzione.

Ebbene, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone super economico di Realme fintanto che è in offerta su Amazon a un prezzo così conveniente; ti bastano appena 109€ per riceverlo direttamente a casa in 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.