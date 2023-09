Crolla il prezzo di Apple Watch Series 8: è il momento di averne uno (solo 429€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartwatch di casa Apple veramente interessante; ci riferiamo all’ottimo Apple Watch Series 8 uscito nel mese di settembre di un anno fa. Nonostante ci siamo il modello successivo, questo wearable è ancora un’ottima soluzione perché il suo prezzo è crollato a dismisura su Amazon. Pensate che la versione con cassa da 45 mm (color Galassia con cinturino abbinato) costa solo 429,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva e fate vostro questo device al miglior prezzo del web. Avrete la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non di meno, potrete usufruire del reso gratis entro un mese dall’acquisto: cosa aspettate?

Apple Watch Series 8: il Best Buy da comprare oggi

Questo meraviglioso smartwatch di casa Apple si presenta come un prodotto veramente sensazionale; costa solo 429,00€, spese di spedizione incluse, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e dispone di features eccezionali. Permette di monitorare il livello di ossigeno nel sangue, gestisce la qualità del vostro sonno grazie ad un sensore apposito ma è anche un companion perfetto per gli allenamenti sportivi. Infine, questo è un dispositivo sanitario che tiene conto del livello di rossignò nel sangue, della frequenza cardiaca, rileva le eventuali fibrillazioni atriali e riesce perfino ad effettuare un ECG dal proprio polso. Insomma, può fare veramente di tutto; e, dulcis in fundo, è un notificatore eccellente preciso e puntuale.

Viene venduto e spedito da Amazon quindi non fatevelo sfuggire; la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e avrete accesso al reso gratis entro un mese dall’acquisto. Si potrà dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Segnaliamo poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. A soli 429,00€ questo è un vero affare da non lasciarsi sfuggire.

