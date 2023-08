CROLLA il prezzo dello Xiaomi Watch S1: al polso hai un COLOSSO tech

Metti al polso uno Xiaomi Watch S1 e stai sicuro che non lo vorrai mai togliere. Eccezionale, pieno di risorse ma soprattutto uno smartwatch che è degno di appartenere a questa categoria. Il suo prezzo? Solitamente è elevato ma oggi è un regalo soltanto per te.

Su Amazon è andato online uno sconto del 55% che fa letteralmente crollare il prezzo. Invece di portarlo a casa con 199,99€ lo paghi appena 89,9o€. Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente sulla pagina e non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Xiaomi Watch S1: lo smartwatch che al polso è divino

Nero, elegante ma comunque perfetto per tutti i giorni. Quasi ti illude e sembra un orologio classico dal polso grazie al quadrante rotondo ma ecco che appena lo sfiori sprigiona tutta la tecnologia di cui è dotato.

Non solo puoi personalizzare il quadrante come meglio credi ma grazie alla luminosità elevata non hai neanche problemi a visualizzare dati e informazioni con una sola occhiata, persino in movimento.

Tra i sensori integrati al suo interno hai quello per la frequenza cardiaca, Sp02, il monitoraggio del sonno e non solo. Naturalmente è presente anche il GPS così non ti perdi neanche una rilevazione, le quali avvengono con la massima cura.

Pensa che non solo è impermeabile ma ha anche 118 modalità fitness al suo interno, 19 tra queste sono professionali per allenarti senza indugi.

In più se tutto questo non è sufficiente, paga mediante tecnologia contactless e non ti preoccupare della batteria: con una carica hai 12 giorni di autonomia.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per acquistare questo Xiaomi Watch S1 a soli 89,90€ con lo sconto del 55%. Un’occasione unica.

