Crolla il prezzo delle VPN per il Black Friday: solo1,54 €/mese con QUEST'OFFERTA

Il Black Friday è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN. Grazie alla nuova offerta di AtlasVPN, infatti, per una nuova VPN illimitata ora bastano appena 1,54 euro al mese, con un risparmio dell’86% rispetto al prezzo standard.

L’offerta del Black Friday di AtlasVPN è legata all’attivazione del piano biennale con 6 mesi aggiuntivi. Grazie a questa promozione, quindi, è possibile attivare una nuova VPN con un prezzo ridotto e bloccato per ben 30 mesi.

Per accedere all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di AtlasVPN, accessibile tramite il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Cosa prevede l’offerta del Black Friday di AtlasVPN

La promozione lanciata da AtlasVPN è da cogliere al volo: il servizio garantisce una connessione illimitata tramite rete protetta dalla crittografia (AtlasVPN applica una doppia crittografia per un livello di protezione superiore) oltre a una politica no log che azzera il tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da notare, inoltre, la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, per aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a siti e app, evitare la censura online e le discriminazioni di prezzo. La VPN, inoltre, è utilizzabile su tutte le piattaforme software e con un numero illimitato di dispositivi.

L’offerta del Black Friday consente di ridurre il costo della VPN fino a un minimo di 1,54 euro al mese. Per ottenere lo sconto basta attivare il piano biennale che prevede anche 6 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

AtlasVPN prevede una fatturazione anticipata per la sua offerta dedicata al piano biennale e mette a disposizione una garanzia soddisfatti o rimborsati da esercitare entro i primi 30 giorni dall’attivazione dell’offerta. La promozione in corso sarà valida solo per questo periodo di Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.