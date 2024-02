CROLLA a soli 100€ la leggendaria Philips Airfryer Serie 5000L, corri

Una delle friggitrici ad aria più ambite sull’intero mercato e beh, non ci sono dubbi sul perché. Pratica, semplice da usare e soprattutto funzionante al cento per cento. Philips Airfryer Serie 5000L è una certezza nella tua cucina e se da tempo stavi considerando l’acquisto di un prodotto del genere, eccotelo servito sul piatto d’argento.

Non uno sconto ma due di cui approfittare: collegati al volo su Amazon per spuntare il coupon e farla diventare tua a soli 104€, è un’occasione unica e di cui non fare a meno.

Le spedizioni? Come al solito gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Philips Airfryer Serie 5000L, la friggitrice ad aria che cambia la cucina

Puoi letteralmente cucinare tutto quello che vuoi: primi, secondi, contorni e persino dolci. Semplice e innovativa, la friggitrice ad aria sarà anche un forno ventilato con un nome innovativo ma se la provi, capisci realmente quali possono essere le sue qualità.

Ti consiglio di puntare direttamente su un prodotto come questo di Philips che costa qualcosa in più ma funziona sempre e comunque senza farti disperare. Se devi aggiungere sempre cinque minuti sugli altri modelli, dove sta il risparmio in tempo e corrente?

Display LED touch con modalità prestabilite e anche con impostazioni da personalizzare. Il cestello ha una capienza di 4L perfetta per tutta la famiglia. Una volta che hai finito? Metti tutti in lavastoviglie e tac, il gioco è fatto.

Sperimenta senza avere paura e senza dover usare tanti grassi per condire: usa spezie e un cucchiaino di olio appena, basterà e persino avanzerà!

