Crittografia e password manager: perché questo binomio è così importante?

Quando si fa riferimento ai gestori di password, vengono considerati una serie di software strutturati che consentono di proteggere le parole d’accesso rispetto a sguardi indiscreti.

Facile a dirsi ma difficile a farsi: gli hacker, infatti, hanno numerosi strumenti per poter agire e sottrarre queste preziose informazioni. Per questo motivo, il sinonimo crittografia e password manager è sempre più diffuso.

La crittografia infatti, è una delle soluzioni più diffuse nel settore, le migliori piattaforme del settore ( come NordPass) che la adottano per creare un vero e proprio “schermo protettivo” in protezione delle password.

In molti però ignorano come, in questo contesto, esistano diverse tecniche. Come vedremo in seguito, non tutte hanno la stessa efficacia.

Crittografia e password manager è una sinergia efficace per proteggere le tue parole d’accesso

Ma cos’è la crittografia? Stiamo parlando di una tecnica per rendere un’informazione illeggibile da parte di persone che non sono autorizzate. Ciò permette, anche in caso di hacking, di impedire l’accesso ad informazioni preziose, come numeri di carte di credito o, per l’appunto, parole d’accesso.

L’abbinamento tra crittografia e password dunque, risulta essenziale, anche se non tutte le tecniche adottate sono simili.

Basti pensare al già citato NordPass. Questo provider, proposto dagli stessi sviluppatori di NordVPN (celebre servizio legato alle VPN) propone una crittografia di tipo XChaCha20.

Questa soluzione, di fatto, rende questo password manager particolarmente efficiente e sicuro. Tale caratteristica poi, viene abbinata all’architettura zero-knowledge, che garantisce totale riservatezza per quanto riguarda il vault crittografato che protegge le parole d’accesso.

In parole povere, neanche NordPass può, in alcun modo, accedere ai dati protetti al suo interno.

Non solo: per rendere NordPass ancora più sicuro, oltre alla richiesta di una Master Password, vi è anche un’altra soluzione.

Si parla della MFA, ovvero l’autenticazione a più fattori. Una caratteristica che rende questo password manager un vero e proprio bunker per proteggere qualunque tipo di parola d’accesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.