Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: trailer di lancio e preordini aperti

Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: disponibile di seguito, il filmato ci dà un antipasto di ciò che ci aspetta il prossimo 13 dicembre, quando il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Per l'occasione, ti ricordiamo che puoi prenotare la tua copia su Amazon al miglior prezzo garantito.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il ritorno di Zack Fair

Il gioco è il prequel degli eventi narrati in Final Fantasy VII e vede come protagonista Zack Fair, un giovane SOLDIER. A quindici anni dall’uscita originale per PSP, Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion si presenta con una grafica completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata, dialoghi doppiati in inglese e giapponese e un sistema di combattimento aggiornato.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è un titolo molto atteso dagli appassionati della saga pronti a rivivere gli eventi che hanno portato ad uno dei capitoli più amati del franchise di Final Fantasy. Il lancio è previsto il prossimo 13 dicembre: fatti trovare pronto prenotando la tua copia.

