Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: scopri la magia al minimo storico (-30%)

Final Fantasy 7 è uno dei capitoli più amati e celebrati della saga creata da Square Enix. Il gioco ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo e ha dato vita a un vasto universo narrativo che comprende prequel, sequel, spin-off, film e romanzi ambientati nello stesso mondo.

Tra questi spicca Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, l’edizione remastered prequel che racconta le origini della storia del titolo originale, adesso disponibile su Amazon al prezzo di 42 euro invece di 59,99, il suo minimo storico assoluto.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: scopri le origini di Zack

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è una versione rimasterizzata del gioco originale uscito nel 2007 per PSP, con una grafica in HD, una colonna sonora rimasterizzata, un’interfaccia rielaborata e un sistema di combattimento aggiornato. Il gioco ti mette nei panni di Zack Fair, un membro dell’unità d’élite SOLDIER che scoprirà i segreti della compagnia elettrica Shinra e il suo coinvolgimento in esperimenti oscuri.

Grazie a questo prequel potrai rivivere gli eventi che hanno portato alla nascita di Final Fantasy 7, incontrando personaggi iconici come Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa e molti altri. Il gioco offre oltre 30 ore di avventura, con missioni principali e secondarie, un sistema di fusione delle materie e una trama emozionante e coinvolgente.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di acquistare Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion su Amazon al suo prezzo più basso di sempre. Ti aspetta un viaggio indimenticabile nel mondo di Final Fantasy 7.

