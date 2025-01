Criptovalute meno di un euro: la selezione di crypto promettenti più economiche

Tenendo conto del costo delle criptovalute principali, quelle più conosciute insomma, sembra davvero strano pensare che possano essere vendute criptovalute a meno di un euro. Basti pensare ad asset come Bitcoin, che vola oltre i 100.000 dollari per token, oppure anche Etereum, sopra i 3.000 dollari. Prezzi decisamente elevati.

Acquistare un solo token può essere complicato per la maggior parte degli investitori, che optano quindi per frazioni ed ETF spot. Ma se vi dicessimo che non esiste solo Bitcoin e che le criptovalute economiche a meno di un euro esistono davvero e sono asset facilmente accessibili?

Inoltre, non si tratta solo di opzioni dal prezzo basso, ma anche con un notevole potenziale di crescita. I progetti più interessanti possono, potenzialmente, moltiplicare il proprio valore nel tempo, soprattutto quando si parla di prevendite. Se sei a caccia di opportunità di questo tipo e non vedi l’ora di accaparrarti alcune delle criptovalute a meno di 1 euro, allora sei nel posto giusto.

Vedremo nel corso di questa nostra analisi tutti i migliori progetti di criptovalute economiche su cui puoi investire in questo stesso momento. Puoi dare un’occhiata al riepilogo in basso per avere un’idea dei costi dei token che abbiamo selezionato.

Cosa sono le criptovalute a meno di un euro?

Banalmente parlando, le criptovalute a meno di un euro sono token il cui prezzo è propriamente al di sotto della soglia indicata. Non c’è alcun trucco dietro, si tratta semplicemente del loro valore in questo specifico momento. La domanda più importante non è cosa siano, ma perché hanno un valore e prezzi così bassi.

Come ben saprai, il valore delle criptovalute non è quasi mai fisso e queste sono interessate da alta volatilità, cosa che rende il mercato crypto particolarmente rischioso per ogni tipo di investitore. Sebbene oggi Bitcoin valga oltre 100.000 dollari, non è detto che questo prezzo resti sempre tale e non si escludono oscillazioni che ne hanno effettivamente riportato il valore al di sotto della soglia critica. Ciò non vale solo per le crypto più consolidate ma per la maggior parte degli asset digitali sul mercato.

Per questo motivo, investire in una crypto dal costo elevato può non essere la scelta migliore se sei alle prime armi. Optando per criptovalute a meno di un euro potrai limitare il fattore di rischio, con potenziali ritorni sul breve e lungo periodo.

Per quanto riguarda il perché le criptovalute a meno di un euro costino così poco, ci possono essere vari motivi. Il primo è che si tratta di una presale o ICO. In sostanza, un token non ancora quotato sugli exchange e quindi a prezzo bloccato (o quasi) per favorire l’entrata degli investitori.

In altri casi invece potrebbe trattarsi di token ancora molto giovani e quindi con progetti che non hanno ancora preso il volo. Tenendo conto di ciò, ricorda che esistono anche token a meno di un euro che non spiccheranno mai il volo. Diventa quindi essenziale un po’ di conoscenza dell’andamento di mercato per navigare al meglio tra le tante crypto a meno di 1 euro esistenti e scegliere solo quelle dal potenziale migliore.

Dove trovare le criptovalute economiche a meno di un euro

Per trovare le criptovalute a meno di 1 euro puoi affidarti a una classifica come la nostra, che ti possa dire immediatamente quali sono i vantaggi di ogni singolo token selezionato, oppure effettuare una lunga e faticosa ricerca, reperendo le informazioni autonomamente.

Puoi trovarne per esempio sugli exchange più popolari, tuttavia in questi casi dovrai verificare da te il prezzo attuale, l’affidabilità dei singoli progetti, il loro potenziale di crescita sul lungo periodo e qualsiasi altro dettaglio prezioso per capire se l’investimento può fruttare o meno.

Se vuoi risparmiarti la fatica, o almeno ridurre il carico di ricerca che devi svolgere da solo, puoi iniziare proprio dalla nostra lista. Trovi nel paragrafo successivo tutte le informazioni che possono aiutarti nel capire se le crypto che abbiamo scelto fanno al caso tuo.

Classifica delle migliori criptovalute a meno di un euro

In questa sezione troviamo la classifica vera e propria, con l’analisi di tutti i token che abbiamo già avuto modo di presentare. Sono ben sei criptovalute a meno di un euro in cui vale la pena investire in questo momento.

La loro destinazione d’uso è chiaramente differente, in grado di risolvere problemi tecnici in alcuni casi o semplicemente offrire una delle migliori meme coin in altri. Tenendo conto anche di questi elementi, oltre che del prezzo, potrai scegliere quella più adatta alla diversificazione del tuo portafoglio.

Solaxy (SOLX) – la migliore criptovaluta a meno di un euro

La prima criptovaluta a meno di 1 euro che indichiamo è quella del progetto Solaxy, ovvero il token SOLX. Iniziamo subito dal prezzo, che in presale è di 0,001618$, un costo estremamente ridotto. Come ogni prevendita, però, è bene chiarire che questo prezzo salirà nelle fasi successive, pertanto gli investitori che vogliono approfittare del costo basso devono farlo con una certa celerità.

Per quanto riguarda invece la destinazione d’uso, il segreto di Solaxy è nel suo essere la prima soluzione Layer-2 per la blockchain Solana. In pratica, introduce un sistema che migliorare le prestazioni della rete, con transazioni più veloci ed efficienti.

Puoi dire addio alle transazioni fallite di Solana, dovute all’alto traffico. Con la tecnologia rollup le transazioni vengono accorpate in pacchetti, gestite off-chain e poi riportate sulla mainnet di Solana. Il risultato è che il carico è molto inferiore e Solana è finalmente libera dal gravoso compito della validazione di tutte le transazioni.

E non finisce qui! Grazie alla sua scalabilità avanzata, Solaxy non è solo una manna dal cielo per chi investe in meme coin, ma apre le porte a un utilizzo più efficiente di tantissimi asset digitali. Questo significa che il suo impatto potrebbe essere enorme, attirando sia piccoli investitori sia quelli istituzionali interessati a sfruttare una blockchain più performante.

Il token SOLX è, ovviamente, al centro di questo ecosistema e potrebbe diventare una delle criptovalute più promettenti del 2025. Per acquistarlo, basta avere un portafoglio crypto compatibile con la presale e delle criptovalute come ETH, USDT o BNB. In alternativa, puoi comprarlo anche con carta di credito. Ricorda che in questo caso i token verranno allocati sul tuo portafoglio solo alla fine della prevendita.

Tecnologia/Caratteristica principale Layer-2 e rollup per scalabilità su Solana Costo del token 0,001618$ Metodo d’acquisto ETH, USDT, BNB, carta di credito

MIND of Pepe (MIND) – token con agente IA a costo ridotto

Se sei alla ricerca di un token economico che non solo costi meno di un euro ma che abbia anche prospettive tecnologiche entusiasmanti, allora MIND of Pepe fa al caso tuo. Nasce dall’unione del segmento meme, con Pepe the Frog, e l’uso di intelligenze artificiali nel mondo delle criptovalute.

La digitalizzazione dell’economia è in crescita e in questo caso ci troviamo di fronte a un agente IA che può influenzare il mercato e garantire ritorni a tutti i possessori del token nativo MIND. Questo ha un costo di 0,0032144$ in presale, quindi estremamente accessibile anche se non hai grandi capitali da investire.

Il vantaggio è dato dalle sue prospettive di crescita: sfruttando l’IA e l’aspetto meme così popolare tra i trader, è lecito aspettarsi una potenziale esplosione al lancio sugli exchange. Ma come funziona di preciso? In pratica, MIND of Pepe è realizzato con sofisticati modelli di machine learning ed è integrato con la blockchain.

Può monitorare i social media, gestire il suo wallet e pubblicare post per influenzare il sentimento di mercato. Più di un semplice token da avere sul portafoglio, è un agente dinamico che aiuta i possessori a individuare le opportunità di investimento in tempo reale.

L’entusiasmo per il token è alle stelle, ha già raccolto più di 4 milioni di dollari e la sua avanzata nel regno delle ICO, ovvero delle prevendite, non vede segni di arresto. Con un costo inferiore a un euro, è un token promettente su cui puntare in questo momento e puoi acquistarlo tramite criptovalute (ETH, USDT o BNB) oppure con carta di credito. Alla fine della presale i tuoi MIND saranno allocati sul wallet indicato in fase di acquisto. Un altro vantaggio di cui non ti abbiamo ancora parlato è la resa con tasso annuale dinamico, ancora superiore al 500%. Un momento cruciale, quindi, che incentiva l’acquisto a prezzi ridotti.

Tecnologia/Caratteristica principale Agente IA su Ethereum Costo del token 0,001618$ Metodo d’acquisto ETH, USDT, BNB, carta di credito

Best Wallet Token (BEST) – il miglior wallet con token nativo a meno di un euro

Best Wallet Token è un progetto molto interessante non solo se vuoi una criptovaluta a meno di un euro per motivi speculativi, ma anche se vuoi puntare su un token che abbia un intero ecosistema a sostegno dello stesso. Il costo della crypto in ICO è di 0,023775$, quindi ben al di sotto della soglia dell’euro, permettendo potenziali ritorni al momento della quotazione.

BEST è un token che offre molteplici vantaggi. Essendo la criptovaluta nativa della piattaforma Best Wallet, permette di avere accesso alle prevendite di crypto economiche prima che queste raggiungano il grande pubblico.

Si tratta della fase 0 delle presale, che tradotto in termini comuni è sostanzialmente la possibilità di acquistare altre delle migliori criptovalute a meno di 1 euro, migliorando la diversificazione del tuo portafoglio e incrementando il potenziale di resa a tutto tondo dei tuoi investimenti. Utilizzare la sezione Upcoming Tokens è ottimo anche per eliminare i rischi legati alle crescenti truffe nel settore. Su Best Wallet trovi solo le criptovalute con smart contract verificati.

Non finisce qui, oltre a questi indubbi vantaggi, ce ne sono di ulteriori. BEST permette di ottenere commissioni ridotte e conversioni cross chain più convenienti. Qualsiasi transazione esegui tramite l’app Best Wallet, risulta quindi più economica se detieni il token nativo. Infine, con le collaborazioni tra la piattaforma e quelle di iGaming, chi apprezza le slot può avere giri gratuiti su determinati portali.

Tenendo conto di tutti questi elementi, risulta davvero difficile non prenderlo in considerazione, ricordando anche che l’aspetto puramente speculativo è comunque presente se sei un investitore che vuole principalmente puntare su apprezzamenti nel corso del 2025.

Tecnologia/Caratteristica principale Vantaggi al cambio cross-chain e accesso a presale in fase 0 Costo del token 0,023775$ Metodo d’acquisto ETH, USDT, BNB, carta di credito

Meme Index (MEMEX) – investimenti diversificati con crypto a meno di 1 euro

Il token MEMEX è un’altra delle criptovalue a meno di un euro che può dare potenziale accesso ad altre crypto economiche facenti parte del settore meme coin. Il token ha attualmente un costo pari a 0,0156557$ e può essere acquistato tramite ETH, USDT, BNB e carta di credito. Un approccio classico di molte prevendite per facilitare l’acquisto da parte di tutti gli investitori, sia chi ha familiarità con le crypto e ne possiede sul wallet, sia chi sta iniziando solo ora a investire.

Ma diamo uno sguardo approfondito al progetto Meme Index, il cui concetto chiave è quello di aumentare l’esposizione degli investitori alle meme coin, uno dei segmenti con la crescita maggiore per quanto riguarda il market cap nel corso degli ultimi anni e con un futuro decisamente intrigante.

Sono tantissime le meme coin lanciate negli ultimi anni e molte hanno raggiunto posizioni di rilievo per capitalizzazione di mercato. Basti pensare a SHIB, DOGE e PEPE, ma ce ne sono anche molte altre che non sempre vengono prese debitamente in considerazione.

Ed è qui che entra in gioco Meme Index, con i suoi quattro panieri decentralizzati, offrendo selezioni di meme coin per far fronte alle diverse tolleranze al rischio dei trader. Vuoi un indice consolidato tramite il quale rischiare poco? Allora il paniere Meme Titan Index è l’ideale.

Se vuoi rischiare un po’ di più, c’è il Meme Moonshot Index, con token ad alta capitalizzazione di mercato ma non sempre performanti come i top. Se i rischi non ti spaventano, allora puoi andare direttamente al paniere Meme Frenzy Index, il più volatile ma anche quello che potrebbe portare a guadagni più elevati. Investendo in MEMEX, quindi, non solo hai accesso al token di governance al prezzo migliore, come dicevamo al di sotto di un euro, ma anche la possibilità di scegliere panieri diversificati tramite i quali ottenere altre criptovalute economiche, spesso le migliori del settore.

Tecnologia/Caratteristica principale Panieri diversificati di meme coin Costo del token 0,0156557$ Metodo d’acquisto ETH, USDT, BNB, carta di credito

Wall Street Pepe (WEPE) – investitori uniti con la crypto più economica

Con un valore di appena 0,0003665$, WEPE è tra le criptovalute a meno di 1 euro più convenienti che puoi scegliere tra quelle della nostra lista. E lo sanno bene anche tutti gli investitori che finora hanno riversato milioni in questo progetto.

Wall Street Pepe, allo stato attuale, ha ottenuto più di 62 milioni di dollari in finanziamenti, trasformandosi in poco tempo in una delle presale di maggior successo. Sebbene questa stia per terminare a breve, vale la pena partecipare per il potenziale 100x che il token nasconde.

Il progetto ha attirato fin da subito la community degli amanti di Pepe the Frog, la rana che ormai è mascotte di una molteplicità di token. Qui viene presentata come un broker di Wall Street, vestita di tutto punto con occhiali da sole e una Lamborghini, segno del suo successo in qualità di trader. Tuttavia, si potrebbe pensare che sia in combutta con le whale del mercato, quando in realtà WEPE è dalla parte dei piccoli investitori.

Il progetto vuole potenziare la rete comunitaria di questi ultimi, rendendoli parte di un gruppo esclusivo tramite il quale ricevere segnali di trading e strategie di investimento avanzate. Tutti strumenti che consolidano la loro posizione e permettono agli investitori come te di competere con i grandi del mercato.

Come sempre per partecipare alla presale basta un wallet compatibile (come Best Wallet o Metamask, tra quelli indicati dal team di sviluppo) e criptovalute come ETH, USDT o BNB. L’investimento può essere completato anche con carta di credito, quindi tutti possono facilmente aggiungere WEPE al proprio portafoglio. Data la crescente popolarità della presale, è un progetto da non perdere di vista per il 2025.

Tecnologia/Caratteristica principale Club VIP esclusivo per segnali di trading Costo del token 0,0003665$ Metodo d’acquisto ETH, USDT, BNB, carta di credito

Catslap (SLAP) – meme coin a meno di un euro

Catslap è un progetto leggermente differente da quelli che abbiamo visto finora. Rientra più propriamente tra le meme coin speculative che sfruttano una meccanica Play-to-Earn per alimentare la partecipazione da parte degli investitori.

Non essendo in presale, il token è quotato e può quindi essere acquistato direttamente sugli exchange a un prezzo ridotto. Chiaramente è una criptovaluta a meno di un euro o non l’avremmo aggiunta alla nostra classifica. Nello specifico, SLAP è ottenibile con una spesa di 0,00144838$ per ognuno di essi.

Basata su blockchain Ethereum, Catslap riprende come meme il felino a cui piace tirar ceffoni in maniera aggressiva. Spesso nel segmento delle meme coin sono proprio queste criptovalute ad avere maggior successo, perché stimolano l’interesse e la partecipazione degli investitori.

Il listing immediato su Uniswap riduce il rischio di whale che possano manipolare il prezzo e, allo stesso modo, nemmeno il team di sviluppo può effettuare operazioni di questo tipo perché pur detenendo il 10% della fornitura totale, questa è bloccata per 10 anni.

La tokenomics parla chiaro, con il 50% dedicato alla liquidità e il 30% tra ricompense di staking e per la community (suddivise in 20% e 10%). Catslap si aggiunge alle tante crypto a tema felino che popolano il segmento, rivelandosi però una criptovaluta a meno di 1 euro che sia anche un interessante diversivo su cui investire rispetto ai token più “seri” che puntano a soluzioni di problemi attuali.

Tecnologia/Caratteristica principale Play-to-Earn e meme coin gamificata Costo del token 0,00144838$ Metodo d’acquisto ETH, USDT, BNB, carta di credito

Investire in criptovalute a meno di un euro è sicuro? Analisi dei rischi

Nessun investimento in criptovalute è sicuro. Questo è un dato di fatto, una legge di cui bisogna essere ben consci prima di gettarsi a capofitto in questo mondo. Significa che nessuno può trarre profitto con le crypto? Non è proprio così.

Quando si dice che un investimento non è sicuro non si intende che non possa fruttare ma solo che l’andamento futuro di un determinato token non è scritto nella pietra e può essere sia vantaggioso sia svantaggioso. Molto dipende dall’adozione del grande pubblico, dalla richiesta, dalle soluzioni di utilità proposte e molto altro.

Scegliendo di investire in criptovalute economiche, però, vai a mitigare i rischi, riducendo le potenziali perdite derivanti da eventi che sfuggono al tuo controllo. Non possiamo prevedere con certezza matematica quale token salirà esponenzialmente, ma si possono analizzare i trend di mercato per capire quale sia la direzione più probabile. Ed è proprio tenendo conto di questi fattori che abbiamo scelto le migliori criptovalute a meno di 1 euro.

Sentendo sempre più parlare di truffe crypto, è lecito avere dei dubbi in merito e consigliamo quindi di verificare sempre la veridicità dei progetti. Puoi farlo anche autonomamente seguendo questi semplici punti:

Controllare il pedigree del team di sviluppo, chi partecipa e quali progetti sono stati realizzati in passato

Verificare la presenza di audit sugli smart contract, le aziende come Coinsult e SolidProof forniscono solide verifiche

Lettura attenta del whitepaper per comprendere l’idea alla base e la tecnologia impiegata

Analisi della roadmap e della tokenomics, al fine di capire la direzione che la crypto potrebbe intraprendere una volta lanciata sugli exchange

Conclusioni sulle criptovalute a meno di un euro

Con le informazioni che ti abbiamo fornito, puoi iniziare subito a investire sulle criptovalute a meno di un euro per posizionarti adeguatamente su token che hanno il potenziale di crescita adeguato per offrire ritorni nel corso del 2025.

Sebbene si tratti di criptovalute con un valore di partenza ridotto, non sono pochi i casi di token che hanno moltiplicato fino a 100 volte o più il prezzo iniziale. Quindi, anche se hai un capitale basso da sfruttare per gli investimenti, è comunque possibile ottenere dei risultati soddisfacenti.

Chi ha detto che per entrare nel mercato delle criptovalute bisogna essere milionari? Chiaramente, puntare subito a Bitcoin o Ethereum può essere più difficile, ma partendo dal basso hai vantaggi come una riduzione del rischio e prospettive di crescita migliori.

Domande e risposte frequenti in merito alle criptovalute a meno di un euro

Se non hai trovato risposta alle tue domande nel corso dell’articolo, qui potrai approfondire l’argomento con le nostre risposte sul tema.

Qual è la crypto che costa di meno?

Con centinaia di migliaia di criptovalute attualmente disponibili sul mercato, senza contare quelle in presale, è difficile stabilire quale sia quella che costa meno in assoluto. Tuttavia, possiamo indicarti quella che costa di meno nella nostra lista. Si tratta di Wall Street Pepe, che si rivela anche il progetto più partecipato da parte degli investitori, con oltre 62 milioni di dollari raccolti. WEPE ha un prezzo di 0,0003665$ al momento della scrittura.

Quale crypto a meno di un euro prendere in considerazione?

Investire in una sola criptovaluta a meno di un euro è un corso d’azione totalmente valido, tuttavia bisogna ricordare che un dettaglio fondamentale di una strategia di successo è la diversificazione del portafoglio, o wallet che dir si voglia. Quindi, qualora tu abbia un capitale da investire, puoi scegliere anche più di una criptovaluta economica. Tra le più gettonate ci sono Solaxy (SOLX) e MIND of Pepe (MIND), recentemente lanciate in presale e con innovazioni tecnologiche che ne amplificano usabilità e scalabilità.

Perché queste crypto costano poco?

Le migliori criptovalute a meno di un euro che abbiamo selezionato, per la maggior parte, sono token in prevendita. Si tratta quindi di crypto non ancora disponibili sugli exchange. Il team di sviluppo permette agli investitori di credere nel loro progetto investendo con somme ridotte e ricevendo come ricompensa i token. Al momento della quotazione, questi possono vedere un apprezzamento in base alla richiesta di mercato, cosa che fa salire il loro costo. Il prezzo basso è un incentivo a investire, riducendo il fattore di rischio.

Come investire in criptovalute a meno di un euro?

Se ti stai chiedendo ancora come fare a investire in queste crypto, ti basti sapere che puoi usare degli exchange per il loro acquisto, qualora si tratti di token quotati. Nel caso in cui vuoi acquistare le migliori criptovalute in prevendita a meno di un euro, allora puoi affidarti al sito ufficiale di ognuna di esse. In alternativa, puoi utilizzare l’app di Best Wallet che, nella sezione Upcoming Tokens, raccoglie i migliori in presale, tra cui puoi trovare anche quelli a meno di un euro.