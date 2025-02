Le criptovalute che esploderanno: i token da tenere d'occhio nel 2025

Sei alla ricerca di criptovalute che esploderanno? Si tratta di un’ottima idea per differenziare i tuoi investimenti. Riuscire a trovare i token giusti tra svariate migliaia di criptovalute, potrebbe farti moltiplicare il capitale di partenza. Ma, come avrai già capito, non è un gioco da ragazzi. Analizzare il mercato per riuscire a identificare tutti i token esplosivi, o quelli che cresceranno sul breve o lungo periodo è un’operazione complicata.

Non tutti ci riescono, per questo puoi affidarti a un’analisi come la nostra che ti aiuterà a capire quali siano i token esplosivi e come, potenzialmente, investire con cognizione di causa. Se vuoi trovare le prossime criptovalute che esploderanno, sei nel posto giusto.

Ogni anno, ciclicamente, emergono nuove crypto con il potenziale per decollare, ognuna per motivi diversi. Il successo, però, non è mai garantito in maniera inequivocabile. Ci sono indubbiameente dei fattori che puoi valutare per aiutarti nella scelta delle criptovalute che potrebbero rivelarsi esplosive. Devi però ricordare che ci sono tanti fattori in gioco, e non puoi avere sempre un controllo su tutti.

A tal proposito, quindi, ti invitiamo a ricordare che investire in criptovalute comporta sempre dei rischi, sia che tu stia investendo in quelle consolidate, sia che tu punti a quelle sconosciute ma ad alto potenziale. Conoscendo i rischi e tenendo conto della volatilità delle crypto, potrai stabilire autonomamente quali tra i tanti token scegliere tra quelli che abbiamo selezionato. In basso trovi una tabella riassuntiva che ti illustra quali sono le criptovalute che esploderanno nel 2025, mentre per l’analisi dettagliata ti invitiamo a leggere con attenzione i paragrafi successivi.

Nome Caratteristica principale Come prendere Solaxy (SOLX) Layer-2 su Solana per la scalabilità In presale (USDT, ETH, BNB) MIND of Pepe (MIND) Agente IA in grado di lanciare nuove meme coin In presale (USDT, ETH, BNB) SuperVerse (SUPER) Esperienze di gaming su blockchain Tramite exchange Dogecoin (DOGE) La meme coin originale Tramite exchange Artificial SuperIntelligence Alliance (FET) Trasparenza e decentralizzazione nel campo IA Tramite exchange

Come abbiamo selezionato le criptovalute che esploderanno

Ti starai sicuramente chiedendo come si fa a scegliere le criptovalute che esploderanno. Ovvero, quali criteri bisogna considerare quando si selezionano dei token su cui investire. E si tratta di una domanda più che legittima, d’altronde come si può sapere se una crypto che oggi vale poco domani avrà un prezzo più alto? La risposta potrebbe scioccarti ma è necessario capire fin dall’inizio che non è possibile prevedere con certezza matematica il verificarsi di un evento di questo tipo.

Cosa stiamo dicendo? In sostanza, non c’è una certezza dietro l’investimento, ma più che altro un’intuizione. Pensa agli investitori che, anni prima dell’esplosione di aziende come Apple, hanno investito nelle azioni della compagnia. Nessuno poteva prevedere il cambio di direzione radicale che questa avrebbe apportato al mondo con l’introduzione degli smartphone, eppure è successo! Sebbene il mondo degli azionisti classici sia comunque diverso da quello delle criptovalute, il concetto alla base è lo stesso.

Ovvero identificare dei trend futuri che potrebbero apportare dei cambiamenti tali da stimolare un’adozione più ampia. In questo caso, se una criptovaluta esplode in popolarità per delle sue caratteristiche, allora molta gente vorrà investire sul token. Con l’aumento della richiesta, aumenta di conseguenza anche il prezzo, ed è così che le criptovalute esplosive su cui hai investito realizzano i guadagni sperati.

Tornando quindi alla domanda iniziale: come facciamo a sapere che quelli da noi selezionati sono token esplosivi? In maniera molto semplice, sono stati scelti per il loro potenziale che potrebbe esprimersi proprio nel corso dell’anno.

I fattori che abbiamo usato per la selezione sono i seguenti:

Affidabilità e sicurezza

Team di sviluppo

Scalabilità e potenzialità

Trend virali

Criptovalute che esploderanno: analisi delle crypto

Data la premessa, possiamo finalmente vedere in dettaglio queste criptovalute che esploderanno. Ti illustreremo i progetti scelti, tra cui troverai sia token in prevendita, ovvero acquistabili a una frazione del loro potenziale prezzo. Ma non solo, abbiamo scelto anche token consolidati che, nel corso dell’anno, potrebbero vedere una crescita di prezzo. Al netto delle nostre considerazioni, potrai scegliere autonomamente i token che più corrispondono alle tue esigenze.

Solaxy (SOLX) – la nuova soluzione Layer-2 su Solana

Se stai cercando una delle criptovalute esplosive, che abbiano un prezzo contenuto e offrano anche delle soluzioni di utilità specifiche, allora Solaxy e il token SOLX sono la scelta migliore.

Come ti avevamo già annunciato, questo è un progetto in prevendita, quindi l’acquisto del token è possibile con una spesa minima. Ma perché parliamo di potenziale esplosivo con necessità di tenere d’occhio SOLX? Semplice: il team dietro al progetto ha visto il caos che sta travolgendo la blockchain di Solana e ha deciso di fare qualcosa di concreto.

Se sei aggiornato sul mondo delle criptovalute, saprai che dopo il lancio di Pump.fun, il launchpad per la pubblicazione di meme coin, Solana è diventata il paradiso di questa tipologia di criptovalute. Peccato che questa ondata di nuovi token abbia mandato la rete in tilt: troppe transazioni, mainnet congestionata ed errori a raffica. Qui entra in gioco Solaxy, il primo progetto Layer-2 per Solana.

L’obiettivo del team di sviluppo è quello di sbloccare il vero potenziale di Solana, riducendo il sovraccarico della rete grazie alla tecnologia rollup. In pratica, le transazioni vengono raggruppate e processate off-chain, rendendo il sistema più veloce e scalabile. E gli investitori non perdono tempo con il progetto ha già raccolto 18,5 milioni di dollari in finanziamenti.

Le prospettive per il 2025 sono davvero interessanti. Dopo la presale, SOLX sbarcherà sui principali exchange, attirando l’attenzione anche degli investitori istituzionali. E adesso arriva la parte più interessante perché al momento puoi acquistarlo a soli 0,001626$, un prezzo super accessibile anche per chi parte con un budget ridotto.

Come se non bastasse, il protocollo di staking di SOLX offre ancora un APY molto elevato, superiore al 200%. Questo significa che bloccando i token acquistati, potrai ricevere ricompense annuali con un tasso dinamico di alto profilo. SOLX si rivela un token adatto sia per chi vuole avere vantaggi nel breve, sia sul lungo periodo. Una delle criptovalute esplosive migliori sul mercato.

Token nativo SOLX Blockchain Solana ed Ethereum Staking 218%

MIND of Pepe (MIND) – la migliore tra le criptovalute esplosive con agente IA

Il settore delle intelligenze artificiali è uno dei più esplosivi che ci siano. Il trend virale non è per nulla passeggero e abbiamo già visto come molte aziende nei più disparati settori lo stiano cavalcando. Inutile negarlo: il futuro della tecnologia passa per le intelligenze artificiali.

E come potrebbero le criptovalute essere escluse dal trend? Sono sempre più i token legati alla tecnologia lanciati ogni giorno e tra questi spicca sicuramente MIND of Pepe. Un progetto che mescola meme coin e la potenza dell’IA.

L’agente IA in questo caso è ispirato al meme Pepe the Frog, del fumettista Matt Furie, ma diventato popolare negli spazi crypto. Ne avrai sicuramente sentito parlare, con token come PEPE e PEPU divenuti estremamente famosi. MIND of Pepe prende questo personaggio e lo trasforma in una IA auto-evolutiva, capace di fornire vantaggi ai possessori del token nativo MIND. Il progetto, proprio come il precedente che abbiamo analizzato, è in presale, quindi può essere acquistato a un prezzo vantaggioso prima del lancio sugli exchange.

MIND of Pepe non è solo una delle criptovalute esplosive per questo motivo, ma perché in qualità di IA auto-evolutiva può apprendere informazioni e influenzare attivamente il mercato, con strategie social e il lancio di token esclusivi con accesso privilegiato per i detentori di MIND. Se hai questa crypto nel tuo wallet potrai godere di tutti i benefici che l’IA ti offre.

Se per il 2025 stai cercando una crypto ad alto potenziale con un’idea davvero innovativa, MIND merita sicuramente attenzione. Il prezzo attuale del token MIND è di 0,0032292$ e puoi prenderlo con ETH, USDT, BNB o anche con carta di credito.

E poi c’è lo staking, che al momento offre un incredibile APY di oltre il 400%! Occhio però, queste ricompense diminuiranno man mano che più investitori bloccano i loro token. Quindi, se vuoi sfruttare il massimo rendimento, questo potrebbe essere il momento giusto per entrare nel progetto.

Token nativo MIND Blockchain Ethereum Staking 428%

SuperVerse (SUPER) – gaming e NFT nel settore DeFi

SuperVerse è un progetto all’avanguardia che opera nel settore Web3, offrendo prodotti e servizi innovativi basati sulla blockchain. Il suo obiettivo è quello di fornire agli utenti funzionalità NFT di nuova generazione, coinvolgendo anche gli utenti Web2 tramite esperienze di gioco sulla blockchain.

L’ecosistema SuperVerse è articolato in due settori: tecnologia per marketplace NFT e videogiochi Web3. Questi strumenti sono supportati dal protocollo SuperVerse e dal token nativo SUPER.

Il team di sviluppo ha una profonda conoscenza di questi ambiti e, cogliendo l’opportunità di combinare tutti gli elementi, hanno colto l’occasione per rendere la blockchain e gli NFT più accessibili al pubblico mainstream. L’obiettivo è quello di colmare il divario tra Web2 e Web3, sviluppando giochi coinvolgenti ed esclusivi.

La piattaforma utilizza la blockchain decentralizzata per garantire trasparenza, sicurezza e immutabilità degli asset digitali registrati. Gli smart contract svolgono un ruolo chiave, automatizzando regole e condizioni per l’utilizzo e il trasferimento degli NFT all’interno dell’ecosistema.

Sottolineiamo che la governance è affidata alla SuperVerseDAO, gestita dai detentori del token SUPER, che decidono lo sviluppo e la crescita dell’ecosistema. Quindi questa criptovaluta ha anche una funzione di governance. Con la recente partnership tra SuperVerse e la blockchain Ronin, l’espansione di SuperVerse continua a un ritmo spedito, cosa che la rende, potenzialmente, una delle criptovalute che esploderanno nel 2025.

Token nativo SUPER Blockchain Ethereum Staking Variabile

Dogecoin (DOGE) – la meme coin originale è ancora una crypto esplosiva

Dogecoin, anche comunemente identificata con il nome del token, DOGE, è la meme coin originale, ovvero il token nato per prendersi gioco delle criptovalute e che, alla fine, ha stabilito un nuovo mercato, dando il via alle crypto meme.

Saldamente al primo posto per capitalizzazione di mercato, è divenuto un po’ il BTC del settore, quindi un angolo di rifugio per molti investitori. Ma perché dovrebbe essere una criptovaluta che esploderà nel 2025 se è ormai sul mercato da molto tempo?

Bisogna ricercare la risposta nei trend virali del momento. Con Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti e la creazione del dipartimento dell’efficienza governativa con al timone Elon Musk, DOGE potrebbe vedere un nuovo rimbalzo che ne aumenti il prezzo. D’altronde, l’acronimo del nuovo dipartimento USA è proprio DOGE. Musk non ha mai nascosto le sue simpatie per questa meme coin, spingendo talvolta il prezzo verso l’alto grazie alle sue dichiarazioni.

Tenendo conto di questi elementi, non è improbabile che Dogecoin veda una crescita nel corso del 2025. Con un prezzo attuale di 0,2534$, DOGE ha visto il proprio prezzo salire del 222% nell’ultimo anno e sebbene sia ancora lontano dall’ATH raggiunto nel 2021, questa potrebbe essere la congiunzione favorevole per il superamento del suo massimo storico.

Dogecoin, ancora una volta, va tenuta d’occhio. Il potenziale rispetto ad altre criptovalute che esploderanno può essere leggermente inferiore, ma con un prezzo vantaggioso può essere una buona prendere in considerazione DOGE.

Token nativo DOGE Blockchain Ethereum Staking Variabile

Artificial Superintelligence Alliance (FET) – l’unione fa la forza

Concludiamo la nostra lista delle criptovalute che esploderanno con un altro token che si basa su tecnologia IA. Artificial SuperIntelligence Alliance è un progetto di ampio respiro che unisce ben tre progetti in un nuovo token: Fetch.ai, SingularityNET e Ocean Protocol. L’ecosistema decentralizzato di intelligenza artificiale, con il token consolidato FET (futuro ASI), potrebbe essere una delle crypto esplosive del 2025.

Lo scopo di questo progetto è quello di offrire vari casi d’usso, tra cui abbonamenti, ricompense di staking e molti altri servizi premium legati all’intelligenza artificiale, interessanti quindi sia per gli investitori istituzionali sia per quelli legati al mondo delle criptovalute. L’unione delle compagnie sopracitate ha permesso a questo progetto di avere un respiro più ampio e superare i limiti che, da sole, si sarebbero trovate sul proprio cammino.

Il valore del token è di 0,75$, un prezzo sicuramente più alto rispetto ad altre criptovalute che esploderanno che abbiamo visto, ma che non per questo deve scoraggiare. Infatti, il potenziale di crescita è notevole, soprattutto se consideriamo che il settore delle crypto con intelligenza artificiale continua a crescere esponenzialmente. Le previsioni sono ottimistiche, investire in questo momento nel token può essere quindi una buona idea, rientrando di diritto tra le prossime criptovalute che esploderanno nel corso del 2025.

Token nativo FET/ASI Blockchain Ethereum Staking 7,66%

Come evitare le criptovalute meno promettenti?

Se la nostra lista delle criptovalute esplosive ti ha permesso di investire in progetti interessanti ma non vuoi fermarti qui e scoprirne anche di ulteriori, devi ricordare che ci sono dei fattori cruciali da prendere in considerazione. Infatti, il mondo delle crypto può essere estremamente rischioso quando non si hanno gli strumenti adatti alla comprensione di trend e funzionalità.

Il modo migliore per evitare criptovalute che sembrano promettenti ma che in realtà non lo sono è analizzare con attenzione i casi d’utilizzo e il potenziale dei token una volta immessi sul mercato. Se parliamo di prevendite, per esempio, devi sempre assicurarti che ci sia un team di sviluppo con esperienza alle spalle. Se si tratta di individui che non hanno mai lanciato una meme coin, il progetto potrebbe essere più rischioso rispetto a un team consolidato che ha all’attivo una storia di lanci di successo.

Chiaramente ci sono tanti sviluppatori che, pur non avendo operato nel campo, hanno delle buone idee. Ed è per questo che il secondo punto di analisi deve passare per la verifica degli smart contract. Dando un’occhiata ai siti ufficiali delle criptovalute puoi solitamente trovarli alla voce Coinsult o SolidProof. Queste compagnie effettuano audit per confermare la trasparenza degli smart contract. Se sono presenti tali verifiche, puoi scongiurare eventuali truffe che purtroppo dilagano nel mondo delle crypto.

Non è una cattiva idea, infine, analizzare con attenzione l’intero progetto. Iniziando con la lettura del whitepaper, la dichiarazione d’intenti del team di sviluppo, con la roadmap e la struttura di distribuzione del token. Queste sono informazioni che per un principiante potrebbero essere difficili da comprendere ma ti esortiamo a non disperare perché solo tramite questa attività certosina potrai capire al meglio se un progetto, che sia una prevendita crypto o meno, abbia il potenziale di lanciare una delle criptovalute esplosive.

Conviene investire in criptovalute che esploderanno?

Le criptovalute che esploderanno sono, in potenza, token ad alto rendimento. Investire oggi significa vedere un apprezzamento in futuro, quindi se si tiene conto di questo semplice dettaglio è facile rispondere di sì. Investire in crypto esplosive ha i suoi vantaggi, soprattutto quelle con un prezzo sufficientemente contenuto o in “dip”, ovvero in una fase ribassista.

Quando i token hanno un prezzo ridotto, si può entrare facilmente nei vari progetti a un prezzo che potremmo considerare “di favore”. Questo è il caso delle presale che non mancano tra le crypto esplosive prese in considerazione. Ma ci sono anche token il cui prezzo è in discesa per mancanza di supporto ma che potrebbero vedere un rimbalzo in tempi più o meno brevi.

Ciò avviene perché il mercato delle criptovalute non è monolitico e i prezzi oscillano molto più che in altri settori, come quello delle azioni. Sebbene per molti ciò può essere considerato un alto fattore di rischio, è anche un vantaggio che può moltiplicare l’investimento iniziale. Con questo non vogliamo assolutamente minimizzare i veri e propri rischi legati alla volatilità, di cui parliamo a breve e che dovresti sempre prendere in considerazione prima di fare qualsiasi investimento.

Rischi di investire in criptovalute esplosive: quali sono?

Non smetteremo mai di sottolineare che investire in crypto è rischioso. Non si può escludere questo fattore e devi imparare a conviverci se vuoi dedicarti al mondo delle criptovalute. Nessuno può garantirti che il prezzo salirà, alcuni token esplodono, altri non esploderanno mai e ne esistono anche di potenzialmente convincenti ma che non trovano il favore del mercato. Pur con un aumento, devi valutare poi la volatilità, con oscillazioni che potrebbero avvenire non solo su base quotidiana, ma anche di ora in ora!

Non puoi controllare le fluttuazioni, quindi stai scommettendo sul futuro di una criptovaluta basandoti sul suo potenziale. Il rendimento può essere alto, così come il rischio di perdita. Tenendo conto di ciò, è buona norma non destinare tutti i propri fondi di investimento al settore, ma solo una parte. Bilanciando attentamente il proprio wallet con prossime criptovalute che esploderanno a cui associare asset più stabili o già disponibili sul mercato.

Rischi legati alle truffe

D’altro canto, però, se questo rischio legato alle crypto emegenti non può essere prevenuto in alcun modo, puoi almeno difenderti dalle truffe, che portano a perdere denaro a prescindere dalle buone intenzioni. Se vuoi evitare problematiche di questo tipo, devi usare piattaforme affidabili ed exchange sicuri.

Per esempio, per investire in presale puoi sfruttare la piattaforma Best Wallet, una delle più gettonate per i token in presale proprio perché garantisce degli standard di sicurezza elevati.

Questa è disponibile su smartphone iOS e Android, rivelandosi di semplice utilizzo e con tanti benefici, come la presenza della sezione Upcoming Tokens, che offre uno sguardo sulle prossime criptovalute che esploderanno e che sono in prevendita.

Strumenti necessari per investire in criptovalute che esploderanno nel 2025

Al netto dei potenziali rischi, hai valutato anche i pro dell’investire in criptovalute che esploderanno e hai deciso di fare il salto, immergendoti in questo mondo in continua evoluzione. Ben fatto, hai però bisogno di strumenti affidabili che ti accompagnino nel tuo viaggio.

Per poter detenere criptovalute hai bisogno di un wallet, un portafoglio digitale nel quale custodire i token. Il discorso è senz’altro più complicato di così, ma per rendere bene l’idea puoi partire da questo concetto. Esistono molte tipologie di wallet diversi ma tra quelli offerti ci sono quelli di tipo custodial o non-custodial.

I primi sono gestiti da entità di terze parti, come gli exchange, che detengono le chiavi private. I secondi, invece, sono quelli da preferire perché sono gestiti esclusivamente da te. Sei l’unico responsabile delle chiavi private e quindi anche della sicurezza dei tuoi fondi e degli investimenti che effettui.

Il wallet è il tuo “compagno di investimenti”, ma non è l’unico strumento di cui hai bisogno. A ciò vanno aggiunte anche le criptovalute, soprattutto quando vuoi investire in token in prevendita. Le presale sono sostanzialmente delle vendite anticipate di criptovalute non ancora sul mercato.

Per questo motivo, il loro prezzo è particolarmente basso, bloccato sotto una certa soglia e spesso si tratta di criptovalute a meno di un euro. Per acquistare i token in presale puoi usare generalmente criptovalute (come USDT o BNB, per esempio), ma non si escludono prevendite dove puoi sfruttare anche una semplice carta di credito.

Quando invece vuoi acquistare crypto già lanciate sul mercato, devi affidarti agli exchange. Puntare sui più famosi è senza dubbio il corso d’azione migliore, come Binance, Uniswap e Coinbase. Dopo aver comprato criptovalute su questi, potrai indirizzarle al tuo wallet.

Perché le criptovalute che esploderanno possono essere in presale?

Come ti abbiamo già indicato, le presale sono degli ottimi punti di partenza per investire in criptovalute che esploderanno. Il motivo principale è che il prezzo è ancora molto basso, solitamente una frazione del potenziale.

A ciò si aggiunge la possibilità di partecipare ai protocolli di staking, ovvero il blocco dei token acquistati, ottenendo come ricompense token aggiuntivi a una percentuale dinamica. A trarre il maggior profitto dall’investimento in presale e lo staking sono solitamente gli investitori che partecipano il prima possibile al progetto, ottenendo così i migliori vantaggi.

Quando la presale termina, i token vengono assegnati al wallet indicato in fase d’acquisto. Dopodiché, si avviano al lancio sugli exchange. Questo è il momento tanto atteso dai trader che hanno puntato sulle criptovalute esplosive, perché è proprio in questa fase che, in base alla richiesta del token, potrebbero arrivare apprezzamenti fino anche a 100 volte il prezzo originale.

Un tipo di crescita che difficilmente si può vedere in token già lanciati sul mercato, a meno che non vi siano delle condizioni specifiche che portano a tale risultato.

Criptovalute che esploderanno: conclusioni

I token che abbiamo selezionato in questa nostra analisi sono quelli che, stando alle nostre previsioni, possono vedere dei potenziali apprezzamenti nel corso dell’anno. Si qualificano pertanto come criptovalute che esploderanno nel 2025.

Rispetto ad alcuni token consolidati, come Bitcoin o Ethereum, che dominano il settore, hanno degli elementi di novità che potrebbero rivelarsi cruciali per la loro crescita. Quindi vanno attentamente presi in considerazione se sei alla ricerca di criptovalute dalla resa esplosiva.

Ti ricordiamo che non si tratta mai di una scommessa sicura e ci sono dei rischi collegati all’investimento, ma al tempo stesso i ritorni potrebbero essere importanti. Al di là di tutte le analisi, se valga o meno la pena investire in criptovalute di questo tipo è una decisione che spetta esclusivamente a te. Noi ti abbiamo dato gli strumenti per comprendere il mercato, ora spetta a te compiere una scelta informata in merito.

Domande e risposte frequenti sulle criptovalute che esploderanno

Che cosa sono le criptovalute che esploderanno?

Con questo termine si fa riferimento alle criptovalute che hanno un potenziale di crescita e che possono quindi permettere agli utenti che investono nei token di ottenere dei ritorni sul breve o lungo periodo. L’esplosione in questione, quindi, è assolutamente positiva, perché si riferisce a un aumento di prezzo sul mercato.

Come investire nelle criptovalute esplosive?

Ci sono vari metodi per investire in token e criptovalute emergenti, dal semplice utilizzo di exchange centralizzati o decentralizzati fino all’investimento in presale, ovvero prima che i token arrivino sui mercati.

Le criptovalute in uscita sono truffe?

Sebbene vi siano delle crypto che possono essere considerate truffe, scam e schemi pump-and-dump, non tutte le criptovalute emergenti e in uscita appartengono a queste categorie. Esistono tantissimi token in cui puoi investire in maniera sicura e trasparente, ma ricorda di verificare sempre la legittimità dei progetti che prendi in considerazione per il tuo investimento.

Le criptovalute che esploderanno sono solo meme coin?

Il settore delle meme coin è quello che maggiormente ha garantito ritorni dal proprio investimento. Se escludiamo i grandi del settore come Bitcoin, il cui costo è particolarmente impegnativo e non rende più come un tempo, è proprio questa categoria a rivelarsi la più interessante e in crescita.

Quali sono le migliori criptovalute che esploderanno nel 2025?

Se vuoi fare un investimento in criptovalute esplosive prima che il prezzo aumenti, allora puoi prendere in considerazione quelle che abbiamo elencato nella nostra lista. Si tratta di alcuni dei progetti più promettenti. Scegli i token che preferisci, più in linea con la tua strategia di acquisto, e posizionati al meglio per vedere la potenziale crescita delle tue crypto.

Come verificare gli smart contract delle criptovalute esplosive?

Se stai prendendo in considerazione un investimento nelle criptovalute più promettenti del 2025, allora devi anche ricordare di verificare gli smart contract dei progetti. Non devi fare tutto da solo, per fortuna. Puoi affidarti a compagnie come Coinsult e SolidProof che fanno tutto il lavoro al posto tuo. Tutto ciò che ti resta da fare è verificare sui siti ufficiali dei rispettivi progetti che vi siano questi audit di sicurezza, visibili e trasparenti per tutti.