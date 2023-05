Cresima e Comunione 2023: il Chromebook è il regalo PERFETTO (e costa poco)

I regali per la Cresima e la Comunione hanno un ruolo importante nell’esprimere il nostro affetto e i nostri auguri ai giovani celebranti. Ma quale dono può combinare utilità, divertimento e apprendimento in un unico pacchetto? La risposta è: un Chromebook. Ecco perché questo tipo di PC portatile è il regalo perfetto per queste occasioni speciali.

Leggi tutti i suoi pregi, ma non dimenticare di sbirciare a fine articolo: c’è una lista con i migliori 5 modelli, adesso in sconto a meno di 300€.

Cresima e Comunione: un Chromebook in regalo costa poco e rende felici

Regalare dei dispositivi di elettronica in queste occasioni è senz’altro una buona idea. Come fare però pre rendere felice chi riceve il presente, senza tuttavia svuotare il portafoglio? Anche per questo motivo, questi speciali PC portatili sono un’ottima scelta da offrire in dono. Ecco tutti i motivi per sceglierne uno.

1. Praticità ed Efficienza

Il Chromebook è uno strumento pratico e versatile. Rispetto ad un normale PC o laptop, si avvia in pochi secondi e offre un’esperienza utente intuitiva, grazie al sistema operativo Chrome OS di Google. Questo lo rende ideale per i giovani che sono alle prime armi con la tecnologia.

2. Un Dispositivo di Apprendimento

Un Chromebook non è solo per il divertimento; è anche un potente strumento di apprendimento. Con l’accesso a Google Workspace (precedentemente G Suite), i giovani possono utilizzare Google Docs, Sheets e Slides per i loro compiti scolastici. Inoltre, l’accesso a piattaforme di apprendimento online come Khan Academy e Coursera, contribuisce a potenziare le loro competenze e conoscenze.

3. Sicurezza e Controllo Genitoriale

I Chromebook offrono livelli elevati di sicurezza. Le funzionalità incorporate proteggono il dispositivo dai malware e gli aggiornamenti automatici mantengono il sistema operativo sempre aggiornato. Inoltre, con la funzionalità “Family Link”, i genitori possono impostare limiti di tempo, filtrare contenuti e approvare o bloccare l’accesso a determinate app, garantendo un ambiente online sicuro.

4. Durata della Batteria

Uno dei principali vantaggi dei Chromebook è la durata della batteria. La maggior parte dei Chromebook può durare un’intera giornata con una singola carica, il che significa che i ragazzi possono portarlo a scuola o utilizzarlo per lo studio a casa senza doversi preoccupare di ricaricarlo.

5. Un Chromebook costa poco

Infine, ma non meno importante, questi PC sono noti per il loro rapporto qualità-prezzo. Con una varietà di modelli disponibili, è possibile trovare un Chromebook adatto a qualsiasi budget. Questo lo rende un regalo di Cresima o Comunione ideale che non solo è significativo, ma anche economicamente accessibile.

I 5 migliori Chromebook in sconto a meno di 300€

Un Chromebook è un regalo che continua a dare, offrendo l’accesso a un mondo di apprendimento, divertimento e scoperta. Per la Cresima o la Comunione, è un dono che incoraggia la crescita e lo sviluppo, aiutando i giovani a sfruttare al meglio le opportunità che la tecnologia moderna può offrire.

Dai un’occhiata a questi ottimi 5 modelli, adesso disponibili in sconto a meno di 300€ su Amazon.

HP Chromebook 14a-na0004sl, Intel Celeron N4120, 4GB RAM LPDDR4, eMMC da 64GB, Display da 14″ FHD, IPS, Antiriflesso, Scheda Grafica Intel UHD 600, Wi-Fi, ChromeOS, Webcam HD, Silver in promozione a 229€.

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display FHD da 15.6 pollici – (Intel Celeron N4500, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 64 GB, WiFi 6, ChromeOS) – Abyss Blue a 229€ invece di 349€.

Acer 314 CB314-1H-C15P Notebook, PC Portatile, Processore Intel Celeron N4020, Ram 4 GB DDR4, eMMC 64 GB, Display 14″ IPS FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, ChromeOS, Argento (Silver) a 249€ invece di 399€.

HP 15a-na0001sl, Intel Celeron N4500, 8GB RAM LPDDR4, eMMC da 128GB, Display da 15,6″ HD, IPS, Antiriflesso, Scheda grafica Intel UHD 600, Wi-Fi, Webcam HD, ChromeOS, Argento. In sconto, lo prendi a 299€ invece di 329,99€.

ASUS Flip CX1400FKA, Notebook Convertibile 14″ Touchscreen Glossy, Intel Celeron N4500, RAM 4GB, 64GB eMMC, Intel UHD Graphics 600, ChromeOS, Argento a 299€ invece di 399€.

Scegli adesso il modello che preferisci e ordinalo da Amazon finché è in sconto. Questi eccezionali computer sono la scelta perfetta per il tuo prossimo regalo.

