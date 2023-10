Crédit Agricole: 4% annuo lordo per 9 mesi, più conto e carta a canone zero

Crédit Agricole, uno tra i gruppi più solidi del sistema bancario italiano, ha lanciato un’offerta irresistibile: tasso di interesse annuo lordo del 4% per i depositi vincolati per 9 mesi, un conto online a canone zero con prelievi gratuiti illimitati, e la possibilità di ottenere 50 euro in Buoni Regalo Amazon. Scopriamo tutti i dettagli di questa ottima promozione e come accedervi.

Come approfittare della promozione Crédit Agricole online

Se desideri dare il benvenuto a una nuova era di risparmio e vantaggi, questo è il momento giusto. Apri un conto online Crédit Agricole entro il 15 gennaio 2024 e otterrai canone zero con prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti. Non è tutto: potrai gestire tutto in autonomia direttamente da un’app intuitiva, e avrai sempre un consulente dedicato pronto a rispondere alle tue esigenze, sia in Filiale che a distanza.

Il fiore all’occhiello dell’offerta, tuttavia, è il tasso di interesse annuo lordo del 4%. Se scegli di sottoscrivere un Conto Deposito della durata di 9 mesi presso una Filiale Crédit Agricole oppure a distanza, avrai l’opportunità di far crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e conveniente.

In più, quando apri il conto e richiedi la Carta Crédit Agricole Visa, potrai ottenere 50 euro in Buoni Regalo Amazon, per soddisfare i tuoi desideri di shopping online. Utilizza la carta collegata al tuo conto per pagamenti tramite POS o wallet digitali, o per acquisti online e potrai ottenere altri buoni dal valore fino a 100 euro. La carta di debito Visa di Crédit Agricole è il tuo alleato per i pagamenti online e da Wallet. E la buona notizia è che è a canone gratuito per i primi due anni.

Aderire è semplicissimo: puoi aprire il conto online in pochi passaggi, richiedere un appuntamento in Filiale per un’assistenza personalizzata, o gestire tutto a distanza con il tuo consulente. Porta i tuoi risparmi in Crédit Agricole e inizia a beneficiare di questa imperdibile offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.