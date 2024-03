Credem: ricevi fino a 100€ in buoni Amazon, ma ancora per poco!

Se stai cercando un conto corrente online completo e conveniente, Credem potrebbe essere la soluzione che fa al caso tuo. Ma la cosa più interessante, ancora per poco, è che aprendo un conto Credem e sfruttando la carta di debito, potrai ricevere fino a 100€ di Buoni Regalo Amazon: ecco come funziona.

Fino a 100€ di Buoni Regalo Amazon con Credem

Credem Link non è solo un conto corrente online: è un servizio completo che ti permette di accedere a una vasta gamma di strumenti finanziari. Grazie a un team di consulenti disponibili in filiale o da remoto, avrai sempre a disposizione l’assistenza di cui hai bisogno. Con l’offerta speciale attualmente in corso, potrai ricevere fino a 100€ in buoni regalo Amazon. Tutto quello che dovrai fare è aprire un conto Credem Link entro il 5 aprile e inserire il codice promozionale CREDEM100.

Per ricevere i buoni regalo, dovrai effettuare acquisti con la tua carta di debito Credemcard per almeno 200€ al mese, dal 1° maggio al 31 agosto 2024. Ogni mese, per ogni mese della promozione, potrai ricevere un buono regalo Amazon.it da 25€. Il conto Credem Link offre anche una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard o una carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, entrambe a canone zero per il primo anno.

Inoltre, avrai accesso a un servizio di Internet Banking gratuito, accessibile sia tramite PC che tramite l’App Credem Mobile, per gestire e monitorare le tue finanze in modo sicuro e conveniente. Per iniziare ti basterà cliccare su questo link, seguire i passaggi e di conseguenza aprire il tuo Conto Link, ma ricordati, hai ancora pochi giorni prima che la promozione scada.