Credem Link è il tuo conto flessibile con carta di credito revolving

Se sei giovane o ti senti tale e vuoi con conto flessibile la soluzione perfetta per te è Credem Link. Approfitta subito di tutto quello che offre all in one. Aprilo subito a questo link. Ci vogliono solo pochi minuti e in un attimo sei già pronto a gestire il tuo denaro in modo smart e intelligente. Tra l’altro, inclusa hai anche una carta di credito revolving particolarmente utile.

Questo conto a canone zero include tutte le funzionalità necessarie per sfruttare al meglio i tuoi risparmi e gestirli in totale sicurezza tramite Internet Banking o App Credem Mobile. Questo vuol dire gestione smart e nessun tempo di attesa agli sportelli o spostamenti per effettuare le varie operazioni. Inoltre hai qualcosa in più che puoi aggiungere al tuo conto.

Il vantaggio è che puoi nel Conto Credem Link anche includere una splendida Carta di Credito Ego Classic revolving. Realizzata in plastica PVC riciclata con inchiostro ECO-friendly, è perfetta per gestire tutti i tuoi acquisti sia nei negozi fisici che online. Se vuoi acquistare il tuo smartphone preferito ora puoi farlo dilazionando il pagamento in comode rate su questa carta di credito, senza dover ricorrere a finanziamenti con altre società.

Credem Link: il tuo conto corrente flessibile, facile da aprire

Credem Link è il tuo nuovo conto corrente flessibile non solo per le funzionalità incluse, ma anche perché è davvero facile attivarlo. Aprilo subito a questo link.

Oltre alla carta di credito revolving hai anche a tua disposizione due carte di debito. Scegli Credemcard Debit su circuito nazionale Pagobancomat. Si tratta di una carta ideale per gestire qualsiasi spesa quotidiana. Sfruttala per pagare nei negozi aderenti al circuito, effettuare prelievi di contanti presso gli sportelli ATM in Italia o per pagare velocemente l’autostrada grazie al circuito Fastpay.

In alternativa scegli Credemcard Internazionale Debit su circuito MasterCard. Il primo anno a canone zero, poi a 1,50€ al mese. La usi sia in Italia che all’estero, puoi collegarla ai principali wallet digitali ed è perfetta per acquistare online.