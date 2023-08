Credem Link: canone zero e interessi al 4% per il nuovo conto

Credem Link è il nuovo conto corrente online proposto da Credem. Si tratta di una delle proposte più interessanti del mercato bancario in questo momento. Il conto, infatti, è a canone zero e include una carta di debito. In più, per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem c’è la possibilità di accedere a Conto Deposito Più con interessi al 4% (si tratta del tasso di interesse lordo annuo) per un investimento di 9 mesi.

Il conto corrente proposto da Credem può essere aperto, in pochi minuti, tramite una semplice procedura online. Tutti i dettagli sono disponibili direttamente tramite il link qui di sotto. Il conto può essere aperto anche tramite SPID.

Credem Link: il conto a canone zero con interessi al 4%

Credem Link di Credem ha tutte le carte in regola per diventare il conto corrente di riferimento del mercato. Per tutti i nuovi clienti, infatti, questo conto include:

canone zero , senza dover rispettare alcun requisito

, senza dover rispettare alcun requisito carta di debito internazionale a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; la carta supporta i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; la carta supporta i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay gestione tramite Internet Banking da PC e app Credem oltre che in filiale

firma elettronica gratuita

supporto, anche da remoto, del team di consulenti Credem

accesso a Conto Deposito Più con un tasso di interesse lordo annuo del 4% per un investimento di 9 mesi

Credem Link è, quindi, un conto corrente completo, gestibile interamente online e in grado di garantire tanta convenienza. Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online. Basteranno pochi minuti per completare l’apertura del conto (completamente gratuita) e iniziare a sfruttarne tutti i vantaggi. I dettagli completi sono disponibili qui di sotto. C’è anche la possibilità di aprire il conto corrente con SPID, per velocizzare la pratica di attivazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.