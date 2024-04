Credem Link: apri un conto e guadagna fino a 100€ in buoni Amazon

Con il conto Credem Link, avrai accesso a una serie di servizi e vantaggi pensati appositamente per semplificare la gestione del tuo denaro. E non è tutto: se decidi di aprire il tuo conto entro il 30 aprile e utilizzi il codice promozionale CREDEM100, potrai ricevere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.

Come ricevere i buoni Amazon con Credem

Aprire un conto online Credem Link è facile e veloce. Bastano pochi minuti per accedere a un mondo di servizi, tra cui:

Conto corrente online a canone zero : gestisci le tue finanze senza costi aggiuntivi e con la comodità di poter contare su un team di consulenti Credem sia in filiale che da remoto

: gestisci le tue finanze senza costi aggiuntivi e con la comodità di poter contare su un team di consulenti Credem sia in filiale che da remoto Due carte di debito disponibili: Carta Credemcard internazionale su circuito Mastercard con canone gratuito per il primo anno, oppure Carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, a canone zero. Entrambe sono realizzate in PVC riciclato

Carta Credemcard internazionale su circuito Mastercard con canone gratuito per il primo anno, oppure Carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, a canone zero. Entrambe sono realizzate in PVC riciclato Internet Banking accessibile: gestisci e monitora le tue transazioni in qualsiasi momento e ovunque tu sia tramite l’app Credem Mobile o il sito web di Credem

Apri il tuo conto Credem Link entro il 30 aprile inserendo il codice promozionale CREDEM100, potrai ottenere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon. Scegli la carta che preferisci e utilizzala per i tuoi acquisti: se dal 1 maggio al 31 agosto spendi almeno 200 euro, puoi ricevere un primo buono da 25 euro. I successivi, fino a 100 euro, ti saranno accreditati durante altre finestre promozionali, sempre spendendo almeno 200 euro.

Aprire un conto corrente Credem Link online è semplicissimo. Ti basterà avere a portata di mano il tuo documento d’identità o l’identità digitale SPID, una connessione internet stabile e un dispositivo con videocamera. Ricorda di inserire il codice CREDEM100 per ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon da usare per i tuoi acquisti online.