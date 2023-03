Creative: un MOSTRO di soundbar 160W con subwoofer wireless a 89€

Creative Stage V2 è una potentissima soundbar in kit con subwoofer wireless. Dotata di una massima potenza di 160W, è la soluzione ideale per portare l’esperienza audio su un livello superiore. Grazie alla presenza delle tecnologie di elaborazione del suono Sound Blaster, Clear Dialog e Surround, potrai godere di un ascolto nitido e perfetto in qualsiasi situazione. Che si tratti di guardare un film, di ascoltare musica o di giocare alla tua console preferita: ottieni sempre il massimo.

In promozione, il kit completo puoi prenderlo da Amazon a prezzo imbarazzante: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 89,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Elegante e minimal nel design, è perfetta da sistemare sotto la TV. A disposizione, diverse possibilità di collegamento. Tramite cavo, puoi sfruttare la porta ottica, TV ARC, USB oppure AUX (jack audio da 3,5 mm), ma non solo. Infatti, supporta anche il Bluetooth 5.0. In questo modo, potresti optare per la connessione tramite cavo sul televisore (o il PC) e per quella wireless in abbinata a smartphone e tablet, ad esempio.

La gestione non potrebbe essere più semplice, grazie al pratico telecomando in dotazione, che ti permette di regolare l’audio e anche di scegliere fra le diverse modalità disponibili. Per finire, vale la pena sottolineare ancora una volta l’eccezionale qualità audio, che fa affidamento su una potenza che arriva fino a ben 160W e un subwoofer wireless che ti garantirà sempre bassi ben definiti e super profondi.

Insomma, questa soundbar Creative, a questo prezzo, è un affare imperdibile. Completa l’ordine al volo su Amazon, se è ancora disponibile. La prendi a 89€ circa appena e le spedizioni sono stoltamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità in promozione è super limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.