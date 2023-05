Creative, soundbar 160W e subwoofer: suono SFONDA muri, prezzo PAZZO (85€)

Porta la tue esperienza audio su un livello successivo grazie a questa eccezionale soundbar Creative da ben 160W dotata anche di subwoofer wireless e diverse tecnologie pensate per offrirti un’esperienza di ascolto di altissimo livello. Scegli se collegarla tramite cavo oppure completamente in wireless, grazie al supporto al Bluetooth 5.0. Un prodotto incredibilmente elegante, che sarà perfetto da posizionare sotto il tuo televisore.

Attualmente, questo sistema premium è in gran sconto su Amazon e puoi portarlo a casa a 85€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine rapidamente per approfittarne, le spedizioni sono veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Bellissima esteticamente, sarà semplicissima da installare. In sostanza, basterà posizionarla dove preferisci e fare altrettanto con il subwoofer: comunicheranno in automatico, in wireless. A quel punto, basterà collegare i tuoi dispositivi, sfruttando la modalità che preferisci. Scegli se optare per il metodo cablato (ARC, ottico, USB oppure AUX) oppure completamente wireless (Bluetooth 5.0). A quel punto, lasciati avvolgere da un audio spettacolare, migliorato grazie alle tecnologie di elaborazione del suono Clear Dialog e Sound Blaster. Volume alto, suono limpido e bassi incredibilmente definiti.

Al momento di goderti un film, la tecnologia “Clear Dialog” si occuperà di dare risalto ai dialoghi, amplificandoli rispetto al resto dei suoni, evitando che siano piatti e schiacciati. In dotazione ricevi un prativo telecomando che ti permetterà di gestire in modo semplice e intuitivo l’intero sistema.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e porta a casa questa eccellente soundbar Creative da 160W – completa di subwoofer wireless – a prezzo ridicolo. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo: te l’accaparri a 85€ circa appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitata, fai in fretta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.