Creative MUVO Go: l'elegante speaker in sconto su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo speaker Bluetooth dalle grandi potenzialità che sia anche economico? Su Amazon potreste approfittare di un interessante coupon sconto per portarvi a casa lo stupendo Creative MUVO Go a un prezzo mai visto: solo 59,99 euro invece di 79,99 euro applicando il coupon di 20 euro.

Creative MUVO Go: caratteristiche principali

Creative è un marchio altamente riconosciuto nel panorama dei dispositivi hi-tech. In questo caso stiamo parlando di un altoparlante Bluetooth di altissima qualità pensato per offrire una presa stabile che lo rende facile da afferrare e riporre. Supporta anche il posizionamento a doppio orientamento, verticalmente per un audio più pulito o orizzontalmente per un audio ben bilanciato con bassi robusti.

Una delle caratteristiche di punta è la lunga durata della batteria che consente di ascoltare i vostri artisti preferiti tutto il giorno grazie alle più di 18 ore di autonomia. Non preoccupatevi, poi, più di schizzi, pioggia o persino neve: Creative MUVO Go è impermeabile IPX7 ed è progettato per tutti i tipi di avventure, all’aperto e al chiuso. L’innovativo Bluetooth 5.3 consente di riprodurre musica in streaming in modalità wireless offrendo audio stabile e più fluido così da poter ascoltare ogni contenuto audio in un istante e rimanere connesso senza interruzioni.

Di alto livello anche l’audio grazie ai doppi micro driver full-range e radiatori per bassi passivi. Creative MUVO Go, quindi, è in grado di fornire un audio di notevole impatto con bassi potenti e vi è anche la possibilità di associare due unità MUVO Go insieme tramite la tecnologia Wireless Stereo Link per sperimentare un palcoscenico stereo ampliato e un’immersione audio incredibile. Insomma, non fatevi scappare la possibilità di acquistarlo a un prezzo mai visto: 59,99 euro invece di 79,99 euro grazie al coupon da 20 euro di Amazon. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.