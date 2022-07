Creative, cuffie wireless con batteria INFINITA a meta prezzo (-50%)

Sei amante della musica e vorresti avere a portata di mano i tuoi brani preferiti ma non sai quale modello di cuffie acquistare? Nessun problema: quest’oggi ti consigliamo le ottime cuffie true wireless Creative Outlier Air V3 in offerta su Amazon a un prezzo mai così vantaggioso.

Con lo sconto del 50%, infatti, le straordinarie cuffie TWS precipitano ad appena 33€ dandoti la possibilità di immergerti nei tuoi brani preferiti grazie a una qualità audio sempre impeccabile.

Le straordinarie cuffie true wireless Creative sono a metà prezzo su Amazon

Piccole, comode, leggere e con una batteria praticamente infinita, le cuffie Creative rappresentano la migliore soluzione del momento per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Ad appena 33€ non è praticamente possibile mettere le mani su un dispositivo che non solo ti assicura una perfetta equalizzazione dei bassi, ma addirittura munito del modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di tracce audio ad altissima risoluzione.

Dotate della riduzione attiva del rumore ambientale per darti la possibilità di ascoltare tutta la musica che vuoi senza distrazioni provenienti dall’esterno, le cuffie true wireless Creative dispongono anche di ben 4 microfoni per telefonate sempre chiare e cristalline anche negli ambienti chiassosi. Inoltre, sono dotate del pieno supporto ai comandi touch per gestire rapidamente la componente audio, le telefonate e anche per attivare rapidamente gli assistenti digitali (Siri, Google Assistant, eccetera) senza prendere il telefono in mano.

Non perdere per nulla al mondo questa ottima offerta di Amazon e metti subito nel carrello il tuo nuovo paio di cuffie true wireless a un prezzo mai così vantaggioso. Ascolta tutta la musica che vuoi per tutto il tempo che vuoi grazie all’incredibile autonomia di 40 ore: una volta indossate non dovrai più preoccuparti di ricaricarle per molto tempo.

