Creative Aurvana Ace con il 20% di sconto: cuffie TWS pazzesche, prezzo wow

Le Aurvana Ace della Creative sono cuffie True Wireless che uniscono leggerezza e resistenza all’acqua con una serie di funzionalità audio di alta qualità. Attualmente in offerta su Amazon a soli 119,99€ grazie a un coupon sconto del 20%, offrono un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Queste cuffie sono alimentate dai driver xMEMS, abbinati ai codec audio aptX Adaptive, il che garantisce un audio ricco e dettagliato. Con il supporto del Bluetooth LE Audio, puoi goderti uno streaming audio ininterrotto e di alta qualità senza preoccuparti di interruzioni o perdite di segnale.

Una delle caratteristiche più interessanti delle Creative Aurvana Ace è la loro capacità di gestire il rumore ambientale. Grazie all’ANC ibrido e alla modalità Ambiente, puoi isolarti dal rumore esterno o rimanere consapevole dell’ambiente circostante a tua scelta, offrendoti un’esperienza di ascolto personalizzata.

Queste cuffie offrono un’autonomia della batteria fino a 24 ore di riproduzione totale, con 6 ore di utilizzo con una sola carica. Un’autonomia robusta che ti consente di goderti la musica o le chiamate senza doverti preoccupare di ricaricare frequentemente le cuffie.

Con sei microfoni integrati e la tecnologia Qualcomm cVc, le Creative Aurvana Ace assicurano una chiara trasmissione della tua voce durante le chiamate, eliminando il rumore di fondo indesiderato.

Le Creative Aurvana Ace sono cuffie True Wireless versatili e performanti, ideali per chiunque cerchi un audio di alta qualità in un formato leggero e resistente all’acqua. Con lo sconto attuale del 20% su Amazon, sono un’opzione da prendere in considerazione per un upgrade audio senza spendere una fortuna.

