Creative: auricolari wireless In-ear con ANC in DOPPIO SCONTO

Goditi questo doppio sconto per avere delle cuffiette Bluetooth eccezionali a un prezzo decisamente vantaggioso. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Creative a soli 39,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, grazie a un ribasso del 40%, più un ulteriore sconto di 20 euro, solo oggi puoi risparmiare la bellezza di 60 euro. Queste cuffiette senza fili sono comodissime, offrono un audio eccellente sia per fare chiamate che per ascoltare la musica e hanno un ottima autonomia. A questa cifra sono da prendere senza pensarci.

Creative: auricolari wireless con 35 ore di autonomia

Tra le diverse caratteristiche eccellenti degli auricolari wireless Creative troviamo la batteria enorme che ti permette di tenerle per 10 ore con una sola ricarica. Invece grazie alla custodia avrai un totale di ben 35 ore di autonomia. Il design In-ear gli dona un isolamento acustico eccellente e, grazie alla riduzione del rumore, potrai ascoltare la tua musica preferita in modo molto più coinvolgente senza distrazioni.

Sono dotati di 4 microfoni che captano la tua voce restituendola a chi ti ascolta forte e chiara, per chiamate perfette. Hanno dei pratici comandi touch che, tra le altre cose, ti danno la possibilità di attivare gli assistenti vocali. La connessione è molto affidabile e sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX5.

Insomma non c’è proprio tempo da perdere. Un’offerta del genere durerà un soffio. Per cui fiondati su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless Creative a soli 39,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine ora li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

