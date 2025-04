Creare un sito web con l'IA: solo 1 €/mese con IONOS per un servizio di hosting completo

Creare un nuovo sito web è oggi più facile: grazie a IONOS, infatti, è possibile accedere a MyWebsite Now con la possibilità di sfruttare un website builder arricchito da strumenti IA per poter plasmare il proprio sito web, rendendolo unico e ricco di funzionalità.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono IONOS, in questo momento, c’è una promo da cogliere al volo. La versione Plus, normalmente proposta a 18 euro al mese, è ora attivabile a 1 euro al mese per un anno (i prezzi sono IVA esclusa). Si tratta di una soluzione completa e ricca di vantaggi, ora accessibile con una spesa minima per i nuovi utenti.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di IONOS.

Cosa prevede l’offerta di IONOS

Per chi sceglie MyWebsite Now c’è la possibilità di sfruttare:

il w ebiste builder con IA per creare un sito web con un layout responsivo e in grado di adattarsi alla visualizzazione sia da desktop che da mobile; il tool consente di scegliere tra vari template, andando a personalizzare al massimo il sito web con tanti strumenti aggiuntivi

per creare un sito web con un layout responsivo e in grado di adattarsi alla visualizzazione sia da desktop che da mobile; il tool consente di scegliere tra vari template, andando a personalizzare al massimo il sito web con tanti strumenti aggiuntivi un dominio incluso per un anno

una casella e-mail con 12 GB di spazio

con 50 GB di spazio web da dedicare al proprio sito

da dedicare al proprio sito strumenti IA per la generazione e l’ottimizzazione dei testi, anche in ottica SEO, la generazione di immagini e la palette colori

Il servizio proposto da IONOS non richiede particolari competenze di programmazione, mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare l’installazione facile oltre a un consulente personale per richiedere supporto in qualsiasi momento. Con la promozione in corso, ora basta 1 euro al mese per poter creare il proprio sito web, sfruttando l’IA, accedendo anche a tutti i servizi aggiuntivi proposti da IONOS. Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto.