Sviluppare un sistema operativo è difficile quanto creare chip; questo è quanto affermato dal CEO di Huami Huang Wang parlando del nuovo Zepp OS.

Sviluppare un sistema operativo? Non un gioco da ragazzi, certamente…

Huami Technology, produttore di smartwatch e dispositivi di monitoraggio del fitness supportato da Xiaomi, ha tenuto un nuovo evento di lancio del prodotto in Cina, dove ha presentato il nuovo sistema operativo sviluppato e progettato ad hoc per i futuri wearable del marchio. Si chiama Zepp OS.

Questo sistema operativo appena lanciato è sviluppato sul codice open source del microkernel FreeRTOS. La dimensione del pacchetto di sistema è solo di circa 55 MB, che è circa 1/10 della dimensione del sistema operativo Amazfit attualmente utilizzato da Huami Technology.

L'azienda sta progettando il nuovo software come un prodotto in grado di alimentare sì l'hardware in questione, ma anche di monitorare tutta la gestione della propria salute.

Huang Wang, CEO dell'azienda, afferma che la difficoltà di realizzare un sistema operativo per smartwatch non è in inferiore a quella legata alla realizzazione di un chip.

Huami ha fatto entrambe queste cose “difficili”. Oltre ad annunciare il suo nuovo sistema sviluppato autonomamente per dispositivi indossabili, ha anche lanciato Huangshan 2S, il primo chip indossabile RISC-V dual-core del settore.

Avere un sistema operativo proprietario garantisce che il software venga ottimizzato al fine di avere prestazioni migliori rispetto all'utilizzo di un prodotto esistente ma implementato sul dispositivo. Apple ce lo insegna da anni ciò.

Secondo i dati emersi, il nuovo ZeppOS riduce il consumo energetico operativo del 65% e aumenta la durata della batteria del 190% rispetto alla versione precedente, che offre un'esperienza utente complessivamente migliorata per i dispositivi indossabili.

Inoltre, tale software integra molte funzionalità diverse, incluso il supporto per i quadranti dinamici con effetti di movimento uniformi e interfacce diverse. La maggior parte delle watch faces raggiungerà i 60 FPS e gli effetti di animazione saranno ancora più fluidi, delicati e vividi.

Amazfit

Wearable