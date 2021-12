CreamiWOW 10GB: PROMO a 4,99€ fino al 14 Dicembre!

CreamiWOW 10GB è l’offerta di PosteMobile disponibile solo ONLINE ed attivabile fino al 14 Dicembre 2021.

CreamiWOW 10GB: i dettagli

La promozione del gestore virtuale in questione offre 10 Giga di traffico internet in 4G+ su rete Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi operatore sia fisso che mobile e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Tutto questo a 4,99 euro al mese.

La tariffa a meno di 5 euro al mese è disponibile solo tramite il sito web del virtuale ed è attivabile sia tramite portabilità sia richiedendo un nuovo numero.

Inoltre, nel canone mensile troviamo 2,73 Giga di internet da utilizzare in roaming per i viaggi in tutta Europa.

Come qualsiasi offerta Poste Mobile anche questa non prevede alcun vincolo ed inoltre include alcuni extra gratuiti come il servizio di reperibilità, l’avviso di chiamata e la navigazione tramite hotspot.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc'anzi è attivabile solo ed esclusivamente online oppure tramite operatore telefonico. La SIM prevede un costo iniziale pari a 20 euro con 10 euro di credito incluso. La spedizione della scheda è invece completamente a carico di Poste Mobile. Inoltre, è possibile attivare la promo fino al 14 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.