Creami WOW 50 Giga: PROMO PosteMobile a 5,90€

Ritorna ancora una volta la promo PosteMobile Creami WOW 50 Giga a meno di 6 euro al mese. Questa volta la sua scadenza è stata fissata per il 12 Dicembre 2021.

Creami WOW 50 Giga: i dettagli

La tariffa, disponibile solo per alcuni giorni ed online, gode di 50 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ su rete Vodafone con picchi di velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile e SMS sempre illimitati e verso tutti a soli 5,90 euro al mese. Nel canone mensile troviamo ben 3,93 Giga da utilizzare in roaming ogni mese.

La promo in questione ha il prezzo bloccato per tutta la durata del contratto ed è inoltre priva di vincoli.

Inoltre, sempre incluso nel costo mensile dell’offerta troviamo dei servizi davvero utili come l'avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti Cerco” e “Richiama Ora” oltre alla possibilità di navigare in hotspot gratuitamente.

Tale promo last-minute è esclusivamente attivabile ONLINE. È possibile sia richiedere la portabilità del proprio numero sia attivare una nuova utenza con Poste Mobile.

Costi ed altro

Il costo iniziale da sostenere solo la prima volta è pari a 20 euro. L’entry fee prevede quindi 10 euro di attivazione e 10 euro di ricarica.