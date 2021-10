Creami WOW 30 Giga: PROMO PosteMobile a 4,99€

Creami WOW 30 Giga è l’offerta di PosteMobile che colora l’autunno ritornata disponibile a meno di 5 euro mensili.

Creami WOW 30 Giga: i dettagli

La tariffa in questione offre 30GB di internet in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati di chiamate verso tutti gli operatori di rete fissa e mobile in tutta Italia e SMS sempre senza limiti e verso tutti ad appena 4,99 euro ogni mese.

Questa promo offre prestazioni di velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. La last minute dell’operatore virtuale Poste Mobile è attivabile sia da chi cambia operatore sia chi intende attivare una nuova SIM.

Nei 4,99 euro al mese sono inclusi ben 2,73 Giga da utilizzare in Europa grazie agli accordi sul roaming.

Sebbene il prezzo sia relativamente basso, questa offerta include anche alcuni servizi extra come il Ti Cerco, Richiama Ora e la navigazione tramite hotspot gratuita.

Costi ed altro

Quest’offerta disponibile solo fino al 10 Ottobre 2021 prevede un costo iniziale pari a 20 euro una tantum per le richieste Online o tramite Operatore. La promozione è attivabile solo tramite il canale a distanza. Non è disponibile negli Uffici Postali.

La spedizione della SIM è completamente gratuita. Il prezzo inoltre non varia nel tempo, l’offerta è quindi bloccato.