Creami EXTRAWOW 100: Promo PosteMobile a 7,99€

La Creami EXTRAWOW 100 di Poste Mobile è stata prorogata anche per questo mese. La sua nuova scadenza è stata fissata per il 13 Novembre 2021.

Creami EXTRAWOW 100: i dettagli

La tariffa in questione che ormai conosciamo benissimo gode di 100 Giga di traffico internet in 4G+ sulla Giga Network di Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili italiani e SMS sempre senza limiti. Il tutto ad appena 7,99 euro ogni mese. Il bundle dati in roaming compreso nel prezzo è pari a 4,37 Giga al mese.

La promo della gamma Creami di PosteMobile è attivabile sia tramite portabilità del proprio numero da qualsiasi gestore sia richiedendo una nuova SIM. Anche in questo caso, come tutte le offerte del virtuale, possiamo godere del servizio “Richiama Ora” e “Ti Cerco”, dell'avviso di chiamata e della navigazione in hotspot gratuita.

Costi ed altro

La promozione a meno di 8 euro al mese è attivabile sia online sia presso gli Uffici Postali. Scegliendo di attivare la tariffa online è previsto un entry fee pari a 10 euro una tantum, mentre, recandosi agli sportelli fisici è previsto un costo iniziale di 15 euro.

Creami EXTRA WOW 100 non prevede alcun vincolo di permanenza contrattuale.