Creami EXTRAWOW 100: continua la PROMO PosteMobile

PosteMobile ha prorogato ancora una volta la sua tariffa EXTRAWOW 100 della gamma Creami a meno di 8 euro al mese. Questa volta la scadenza è stata fissata per il 27 Novembre 2021.

Creami EXTRAWOW 100: i dettagli

La promozione offre 100 Giga di internet in 4G+ su rete di Vodafone fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, SMS senza limiti e minuti illimitati verso qualsiasi operatore di rete fissa o mobile. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese. Oltre al bundle dati nazionale, questa tariffa offre in roaming ben 4,37 Giga al mese da utilizzare in tutta Europa.

L'offerta che abbiamo visto sinora è attivabile online e negli Uffici Postali sia richiedendo una nuova utenza sia passando il proprio numero a PosteMobile da qualsiasi gestore. Inoltre, nel canone mensile troviamo incluso il servizio “Richiama Ora” e “Ti Cerco”, l'avviso di chiamata e la possibilità di navigare in hotspot gratuitamente.

Costi ed altro

La promo low-cost è attivabile sia online sia fisicamente negli Uffici Postali. A seconda della scelta variano anche i costi iniziali. Infatti, acquistando l'offerta online vengono richiesti solamente 10 euro una tantum. Viceversa, chi decide di acquistare presso gli sportelli fisici dovrà corrispondere ben 15 euro per l'attivazione della SIM. Inoltre, EXTRAWOW 100 non ha alcun vincolo contrattuale.