Creality Falcon2 22W: il nuovo incisore laser con 50€ di sconto EXTRA

Creality, il marchio globale di stampanti 3D orientato all’innovazione, annuncia il lancio della macchina per l’incisione e il taglio laser Creality Falcon2, un potente incisore laser a diodi con una potenza ottica di 22W. Questo incisore laser da 22W è una versione aggiornata di CR-Laser Falcon, che offre un taglio più potente e una compatibilità più ampia.

Creality Falcon2 non è stato progettato solo per utilizzatori esperti e i principianti, ma anche per i proprietari di piccole imprese. Qui abbiamo elencato i gruppi di utenti per cui questo incisore laser è adatto, in modo che possiate conoscere le sue caratteristiche. Ricordiamo che sarà possibile beneficiare di un ulteriore sconto di 50€ applicando il codice “Falcon2” durante la fase di checkout.

Creality Falcon2 22W: per makers ed educatori

Le macchine da incisione generiche possono incidere o tagliare insegne per porte in legno, ritratti murali, decorazioni per l’albero di Natale o ornamenti in acrilico. Creality Falcon2 sarà senza dubbio più potente e in grado di tagliare materiali più spessi. I lampadari in legno o i paraventi in legno sono ottime scelte per decorare la vostra casa.

L’incisione può essere un modo sensato per l’educazione dei maker. Tagliare un modello di aeroplano in legno, superman, giocattoli lego e altro ancora con questa macchina per incisione e taglio laser da 22W, potrà migliorare l’intelligenza del bambino e godersi il tempo genitori-figli!

Personalizzazione dei gioielli e non solo…

Personalizzate un gioiello meraviglioso per il vostro partner durante le vacanze, incidete il nome del vostro partner sulla collana, o incidete i vostri nomi sui calici, o personalizzate alcuni gioielli in lotti per la vendita, tutto questo può essere fatto con questo incisore laser da 22W.

Se siete influencer o vlogger, sarete felici di realizzare maschere, pannelli luminosi in acrilico o decorazioni per le trasmissioni in diretta. Oppure potete mostrare ai vostri fan o ai vostri spettatori come lavorate a mano con un incisore laser durante la vostra diretta streaming, il che vi aiuterà ad attirare l’attenzione.

Creality Falcon2 22W: per piccoli imprenditori o semplici appassionati

Questo incisore laser da 22 W è molto utile per i piccoli imprenditori. Grazie alla maggiore potenza e alla velocità di incisione di 25000 mm/min, è possibile ottenere una produttività fino a 2 volte superiore, che consente di creare di più in meno tempo. Questo vi garantirà sicuramente un ritorno migliore, ed è fatto su misura per i piccoli imprenditori.

Quando si possiede una stampante 3D, è necessario avere un incisore laser che funzioni perfettamente con la stampante 3D. Ad esempio, che abbinamento perfetto tra i pezzi degli scacchi stampati da una stampante 3D e la scacchiera incisa da una macchina per l’incisione laser! È anche possibile incidere una luce in acrilico con un incisore laser e creare un supporto per la luce con una stampante 3D, oppure incidere il proprio modello esclusivo sulla stampante.

Sconto del 20%, approfittane subito!

In questo momento è in corso una promozione sulla pagina ufficiale dell'azienda grazie alla quale potrete portarvi a casa questa splendida stampante laser beneficiando di un ulteriore sconto di 50€. Infatti il prezzo, originariamente di 1.199€ scenderà a soli 999€. In aggiunta, inserendo al checkout il codice sconto "Falcon2" potrete godere di ulteriori 50€ di sconto che faranno scendere il prezzo a 949€.