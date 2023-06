Creality Ender 3 Neo: la stampante che stavi cercando in sconto su Amazon

Se sei un appassionato di stampa 3D o un professionista che cerca una soluzione affidabile per realizzare i tuoi progetti, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale del 15% sulla stampante 3D Creality Ender 3 Neo su Amazon. Questo eccezionale dispositivo offre una serie di caratteristiche avanzate che lo rendono una scelta ideale per gli utenti di ogni livello di esperienza. Acquistala subito al prezzo scontato di soli 245,00 euro e sarà una scelta di cui non te ne pentirai mai.

Creality Ender 3 Neo: una stampante eccezionale, ad un prezzo speciale

Una delle caratteristiche più apprezzate della Creality Ender 3 Neo è il suo sistema di auto-livellamento accurato CR Touch. Grazie al riconoscimento automatico dell’altezza tra l’ugello e la piattaforma, la stampante può essere livellata con facilità. Con la sua capacità di portata a 16 punti e compensazione intelligente, questo sistema rende il processo di livellamento rapido ed efficiente, eliminando la frustrazione spesso associata alla calibrazione manuale.

La Creality Ender 3 Neo è dotata di un estrusore Bowen completo in metallo, che offre una forza di estrusione maggiore e una coordinazione più stabile. Questa caratteristica garantisce un’alimentazione regolare e un ritiro uniforme del filamento, riducendo la possibilità di intasamenti o blocchi durante la stampa. Inoltre, grazie alla sua durata più forte, l’estrusore in metallo garantisce una maggiore affidabilità nel lungo termine.

La stampante 3D Creality Ender 3 Neo è equipaggiata con una scheda main silenziosa a 32 bit, che offre un funzionamento a basso decibel. Questo significa che puoi goderti un’esperienza di stampa più confortevole, senza disturbi acustici fastidiosi. Non dovrai più preoccuparti di essere disturbato durante lo studio o il lavoro, consentendoti di concentrarti completamente sui tuoi progetti.

La Creality Ender 3 Neo è progettata con un dissipatore di calore ondulato di grandi dimensioni, che aumenta l’area di dissipazione del calore. Questo permette una rapida dissipazione del calore generato durante il processo di stampa, riducendo significativamente il rischio di blocchi del tubo e altri problemi correlati al surriscaldamento. Puoi essere certo che la tua stampante funzionerà in modo efficiente e sicuro anche durante le sessioni di stampa più lunghe e impegnative.

Un'altra caratteristica degna di nota è la piattaforma di costruzione in vetro carborundum presente sulla Creality Ender 3 Neo.

