Crea la postazione PERFETTA con il nuovo Mac mini M2

Se avete intenzione di acquistare un nuovo Mac mini con processore Apple Silicon M2 (o M2 Pro), sappiate che è appena sbarcato su Amazon in pre-order. Lo trovate a questo link (è la variante basica) con un prezzo di soli 729,00€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese nel prezzo.

È un computer plug-and-play, vale a dire che vi basta collegarlo alla corrente e sarà operativo. Tuttavia servono diverse periferiche; come creare il Setup perfetto?

A questa domanda non possiamo rispondere, non c’è infatti una soluzione “per tutti”, ma noi ora vi segnaliamo quella più congeniale a nostro avviso.

Mac mini: le periferiche indispensabili

In primo luogo, come detto, vi serve il Mac mini: potente, leggero, bello e versatile, con il chip M2 o volendo, con l’M2 Pro. Si trova su Amazon a 729,00€ nella variante con GPU a 10 core.

Non può mancare ovviamente un buon monitor; noi vi suggeriamo l’acquisto di un pannello perfetto per chi lavora con la grafica o il video. È il MateView da 28 pollici di Huawei, con risoluzione 4K e aspect ratio di 3:2. Ha la cassa integrata e si regola in ogni modo, con diverse inclinazioni. Inoltre è esteticamente bellissimo. Costa 550,00€.

Serve ora un nell’hubs USB Type-C di Satechi per espandere le potenzialità del Mac mini; aggiunge ben sei porte aggiuntive e funge anche da stand per il computer. Costa 79,99€.

Dulcis in fundo, una bella tastiera di Apple Magic Keyboard, elegante, minimal, compatta e super leggera. Ottima per la digitazione prolungata, per chi scrive molto e per chi vuole un gadget esteticamente bellissimo da mettere sulla propria scrivania. Costa 106,99€.

Concludiamo con il Magic Mouse, il gadget più tech dell’elenco. Ha il supporto multitouch; sembra quasi di usare un iPhone piuttosto che una periferica desktop. Leggero, si ricarica via Lightning e c’è anche in nero, molto elegante. Ha un prezzo alto ma giustificato delle features (tutte gestibili dalle impostazioni del Mac): 107,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.