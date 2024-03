Crash Team Racing: Nitro Fueled per PS4, sconto ASSURDO del 31% su Amazon

Oggi ti vogliamo parlare di un gioco di corse automobilistiche incredibile. Di fatto, se possiedi una PlayStation 4 e sei alla ricerca di un videogame divertente e pieno di adrenalina, “Crash Team Racing: Nitro-Fueled” è il gioco che farà al caso tuo. E con un prezzo incredibile di soli 29,88€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il momento perfetto per portartelo a casa.

Crash Team Racing: Team Racing, ecco perché devi averlo

“Crash Team Racing: Nitro-Fueled” porta alla ribalta il classico gioco di corse che tutti amiamo, completamente rimasterizzato e pronto a offrire ore di divertimento senza fine. Potrai rivivere le emozioni delle corse più pazze e avvincenti, mentre ti scontrerai contro i tuoi amici o affronterai la CPU da solo nelle competizioni più selvagge.

Sei pronto a sfrecciare attraverso una varietà di tracciati iconici tratti da tutta la serie di Crash Bandicoot? Dalle piste infuocate ai circuiti ghiacciati, ogni luogo ti offrirà una sfida unica e tante sorprese lungo il percorso. E poi c’è una vasta selezione di personaggi amati della serie, ognuno con le proprie abilità e caratteristiche uniche. Scegli tra Crash, Coco, Dr. Neo Cortex, Polar e molti altri, o sblocca personaggi segreti mentre procedi all’interno della storia. Inoltre, potrai personalizzare il tuo kart con una gamma di modelli, colori e accessori per creare il veicolo perfetto per il tuo stile di guida.

Troviamo diverse modalità di gioco che servono per tenerti incollato allo schermo e sappi che il divertimento non finisce mai, specialmente quando coinvolgi i tuoi amici. Potrai fare splendidi tornei in multiplayer locale fino a 4 giocatori, oppure potrai gareggiare contro piloti di tutto il mondo nelle corse online. Non lasciarti sfuggire questo capolavoro; lo trovi su Amazon al prezzo conveniente di soli 29,88€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.