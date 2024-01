Crash Team Racing Nitro Fueled a poco meno di 26€ su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo titolo di corse adrenaliniche con cui divertirti online e con i tuoi amici, non puoi lasciarti scappare “Crash Team Racing – Nitro Fueled” per PlayStation 4, oggi disponibile su Amazon a soli 25,90€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire anche perché è in super sconto con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.

Crash Team Racing Nitro Fueled su Amazon: a questo prezzo è un best buy

“Crash Team Racing – Nitro Fueled” è il remake di un classico amato da generazioni di giocatori. Potrai rivivere l’emozione delle corse competitive insieme al noto marsupiale arancione un tempo mascotte della PS1, in un mondo colorato e ricco di dettagli. Le gare avvincenti e la grafica straordinaria rendono questo videogame un must per gli amanti delle corse arcade.

Dovrai scegliere il tuo personaggio preferito tra il ricco roster che include molte vecchie glorie facenti parte dell’universo di Crash Bandicoot. Ogni pilota avrà le sue caratteristiche e le sue skill uniche, così potrai sperimentare una vasta gamma di stili di guida. Sarai tenuto/a ad affrontare tracciati mozzafiato, pieni di curve impegnative, ostacoli folli e potenziamenti unici.

Potrai invitare i tuoi amici a unirsi alla competizione grazie alla modalità multigiocatore così vi affronterete in sfide frenetiche, e gareggerete per ottenere potenziamenti e supererete ostacoli insieme. Oggi avrai l’occasione di acquistare “Crash Team Racing – Nitro Fueled” per soli 25,90€, con IVA inclusa e le spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrai usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e perfino del reso gratis fino a 30 giorni dall’acquisto. Cosa aspetti?

