Crash Bandicoot N-Sane trilogy: rivivi la tua infanzia anche su Nintendo Switch

Ci siamo, cari millennials cresciuti a pane, Nutella e Crash Bandicoot su PS1. Oggi vogliamo parlarvi di un videogame (anzi tre) che è in super sconto su Amazon. Ci riferiamo alla trilogia Crash Bandicoot N Sane Trilogy che include i primi tre capitoli della saga. Questo fantastico prodotto costa solo 29,90€, spese di spedizione incluse.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

Parliamo di un remake davvero eccezionale, con una grafica di nuova generazione in HD; i giochi originali sono stati replicati con fedeltà e con precisione grazie anche alla potenza di Activision che ha svolto un lavoro egregio. Vi ricordate i classici videogame dove dovevate ruotare, saltare, scattare e districarvi nei livelli? Bene, dovrete fare esattamente lo stesso, ma con un design rinnovato. Nella trilogia troverete tre giochi:

Crash Bandicoot;

Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back;

Crash Bandicoot Warped.

Questa trilogia originale, rifatta in grande stile oggi, proveniente dalle geniali menti di Naughty Dog, è oggi disponibile anche per Nintendo Switch, oltre che per PlayStation e Xbox. Il level design e il gameplay dei capitoli è rimasto invariato e questo è un pregio incredibile. Con l’ausilio di un joypad esterno infatti, vi sembrerà di star giocando proprio alle vecchie glorie del passato. I Crash Bandicoot vi terranno incollati allo schermo; i livelli sembrano semplici ma sono difficilissimi e divertentissimi al tempo stesso. Starete ore davanti alla Switch per cercare di superarli tutti, magari completandoli al 100% raccogliendo cristalli, gemme e trofei.

Inoltre, questa saga è davvero longeva; per finire tutti i mondi, magari al 100%, dovete impegnarvi moltissimo. Ci vogliono ore ed ore per completare la storia principale e tutte le missioni secondarie. Colorato, frizzante, leggero e divertente: noi lo consigliamo sia ai millennials nostalgici della serie che agli utenti giovanissimi che si stanno approcciando per la prima volta al marsupiale arancione più famoso di sempre.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è disponibile su Amazon al prezzo speciale di 29,90€, spese di spedizione incluse. Pronti a tuffarvi nell’avventura?

