Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per PS4 a meno di 28€ su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e desideri rivivere l’epoca d’oro dei platform della tua infanzia, oggi non possiamo non consigliarti una trilogia di titoli semplicemente unica. Parliamo della Crash Bandicoot N-Sane Trilogy che, con un prezzo speciale di soli 27,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, diventa un’occasione unica per immergersi nell’entusiasmante mondo del noto marsupiale arancione che ha fatto la storia della PlayStation negli anni ’90.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: ecco perché acquistare questa raccolta

La N-Sane Trilogy racchiude i primi tre titoli della serie Crash Bandicoot, accuratamente rimasterizzati con grafica HD e dettagli visivi che ti porteranno a vivere un emozionante viaggio nel tempo. Potrai ripercorrere i momenti iconici di “Crash Bandicoot”, “Cortex Strikes Back” e “Warped” con un look moderno che ti assicuriamo affascinerà anche i tuoi amici

La “remastered” della trilogia è stata eseguita con la massima cura per preservare l’essenza originale dei videogames: i paesaggi tropicali, i pericolosi percorsi e i personaggi indimenticabili prenderanno vita con una qualità che ti farà amare ancora di più il mondo del tuo marsupiale preferito. Il gameplay coinvolgente e le sfide appassionanti sono ciò che rendono questi giochi indimenticabili. Dovrai affrontare ostacoli impegnativi, sconfiggere i nemici e superare livelli mozzafiato mentre cercherai di salvare il mondo da un destino catastrofico. I videogiochi sono pensati anche per essere accessibili ai giocatori di tutte le abilità. Inoltre, ci sono tanti contenuti extra e diversi Easter egg nascosti.

Approfitta dell’offerta speciale su Amazon, dove la versione per PlayStation 4 della Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è disponibile a soli 27,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Avrai diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, e potrai anche usufruire del reso gratuito fino a un mese dall’acquisto. Cosa aspetti? Corri a prendere questo capolavoro.

