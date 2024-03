Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (per PlayStation 4): a meno di 25€ su Amazon è un BEST BUY

Ami i giochi platform e magari sei cresciuto negli anni ’90? Allora non puoi proprio lasciarti sfuggire l’occasione che ti stiamo proponendo adesso su Amazon. Se desideri rivivere le avventure indimenticabili del marsupiale arancione più frizzante che ci sia, non puoi lasciarti sfuggire la possibilità di prendere oggi Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per PlayStation 4. Trovi questa fantastica collezione al prezzo speciale di soli 24,90€, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: ecco perché devi averlo

Con la N-Sane Trilogy, portai rivivere i tre classici giochi platform che hanno reso il nostro eroe arancione una leggenda dei videogiochi. Da “Crash Bandicoot” a “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back” e “Crash Bandicoot: Warped“, ogni titolo ti porterà in un’avventura ricca di azione, piattaforme impegnative e personaggi indimenticabili.

Ti potrai godere i classici con una grafica completamente rimasterizzata in alta definizione, che porterà nuova vita ai mondi colorati e ai livelli intricati del videogame. Ci sono anche tantissime sfide e livelli bonus aggiuntivi che ti metteranno alla prova e ti offriranno ore di divertimento extra. Questo è un titolo adatto agli utenti di tutte le età, grazie alla sua natura divertente, colorata e piena di azione. Grazie ai controlli intuitivi può essere giocato anche dai bambini.

Per chi non lo sapesse comunque, Crash Bandicoot è diventato un’icona dei videogiochi sin dal suo debutto nel 1996, conquistando i cuori di milioni di giocatori in tutto il mondo. Con la N-Sane Trilogy, potrai rivivere i momenti più iconici di questa serie amata rispolverando i ricordi della tua infanzia.

Non perdere l’opportunità di acquistare questo capolavoro su Amazon con un prezzo speciale: bastano soltanto 24,90€ su Amazon, IVA inclusa e con le spese di spedizione comprese. C’è la possibilità di riceverlo a casa entro 24 o 48 ore grazie al servizio di Prime.