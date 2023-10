Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Nintendo Switch a meno di 30€

Se sei cresciuto con le avventure travolgenti del marsupiale arancione mascotte della PlayStation o se sei semplicemente in cerca di un divertimento classico che non tramonta mai, “Crash Bandicoot N-Sane Trilogy” è il videogame che farà al caso tuo.

Questa strepitosa raccolta di remaster dei primi tre titoli della serie è ora disponibile per Nintendo Switch a un prezzo incredibilmente conveniente di 29,90€ su Amazon. Non lasciarti sfuggire questa occasione e compra il bundle immediatamente prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: il ritorno del mitico marsupiale

Crash Bandicoot è uno dei personaggi più riconoscibili nel mondo dei videogiochi, ed è ora tornato nella sua forma più brillante con la “N-Sane Trilogy”. Questa raccolta include tre titoli classici: “Crash Bandicoot”, “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back”, e “Crash Bandicoot: Warped”. Rivivrai le epiche sfide, i salti acrobatici e gli inseguimenti mozzafiato che hanno reso il marsupiale arancione un eroe dei videogiochi.

La trilogia è stata realizzata con grande cura, con grafica rimasterizzata e audio rinnovato per adattarsi agli standard di gioco moderni. I dettagli dei personaggi, degli ambienti e degli oggetti sono stati migliorati in modo significativo, offrendo un’esperienza visiva che risplende su Nintendo Switch.

I livelli classici sono rimasti intatti, offrendo un viaggio nostalgico per i fan di lunga data. Tuttavia, sono state aggiunte nuove caratteristiche, tra cui unificazione del sistema di salvataggio e miglioramenti nella giocabilità per garantire che i giocatori possano godere di un’esperienza più fluida e gratificante. Vi sono poi anche sfide bonus, tra cui le modalità Time Trials, che metteranno alla prova le tue abilità di gioco e la tua velocità. Completa i livelli nel minor tempo possibile e scala le classifiche globali per dimostrare di essere il miglior Bandicoot di sempre.

Il prezzo di 29,90€ su Amazon è un’occasione da non perdere se sei interessato/a: fai presto, quindi. Questa è una promozione veramente speciale.

