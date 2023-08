Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Nintendo Switch a meno di 25€ su Amazon

Se sei un millennials nostalgico, possiedi una Nintendo Switch (Lite, Classic o OLED) o ami i videogame platform, allora non puoi fare a meno di esplorare il magico mondo di Crash Bandicoot N-Sane Trilogy. Questa trilogia di giochi, ampiamente acclamata dalla critica e amata dai fan di lunga data, ti offre l’opportunità di rivivere le avventure classiche del marsupiale più famoso al mondo, ma con una grafica rimasterizzata e una fresca dose di modernità. Grazie ad Amazon, la versione per Switch costa solo 24,99€, spese di spedizione incluse.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: prezzo WOW per una trilogia da paura

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy ti catapulta nel passato, in un’epoca in cui i giochi platform avevano il potere di affascinare giocatori di ogni tipo. I titoli originali della serie Crash, usciti originariamente per la PlayStation, hanno lasciato un segno indelebile nella storia del gaming. Ora, grazie alla trilogia N-Sane, puoi rivivere le avventure del marsupiale, di Coco e tutti i loro amici in una nuova veste grafica sbalorditiva. I livelli familiari sono stati completamente rimasterizzati con grafica ad alta definizione, portando nuova vita ai personaggi e ai mondi che hai amato fin dall’inizio.

I livelli presentano un equilibrio magistrale tra difficoltà e gratificazione, richiedendo riflessi rapidi, tempismo preciso e una buona dose di strategia. Attraversa ambientazioni diverse, dagli intricati labirinti della giungla alle piattaforme aeree, mentre affronti nemici, superi ostacoli e collezioni di frutta Wumpa per accumulare punti. Questa trilogia ti intratterrà per ore, offrendo un mix unico di sfide e divertimento senza fine.

Una delle ragioni principali per cui Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è così amato è il suo cast di personaggi memorabili e mondi vibranti. Oltre al protagonista, Crash Bandicoot, incontrerai una serie di antagonisti e alleati, ognuno con personalità uniche.

Oltre ad essere un prodotto assolutamente imperdibile per i nostalgici amanti dei giochi anni ’90, è anche un’ottima opportunità per i nuovi giocatori di scoprire l’affascinante mondo di Crash. La grafica rimasterizzata e l’interfaccia moderna rendono questa trilogia accessibile a tutti, garantendo a chiunque l’opportunità di vivere l’emozione e l’entusiasmo che questi giochi hanno suscitato per la prima volta. Con un prezzo di soli 24,99€ poi, questo prodotto è da acquistare subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.