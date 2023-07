Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: compri tre giochi, ne paghi uno (a soli 27,34€)

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy è uno dei titoli più belli che ci siano; è un videogame composto da tre capitoli, usciti originariamente su PlayStation e rimasterizzati con una nuova grafica. È sviluppato da Toys for Bob e pubblicato da Activision; costa solo 27,34€. È il gioco dell’estate

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy su Amazon a pochissimo

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy offre ai giocatori la possibilità di rivivere le avventure iconiche di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped. Questi giochi originali, sviluppati da Naughty Dog per la PlayStation, hanno conquistato i cuori dei giocatori negli anni ’90, e ora ritornano in una veste completamente rimasterizzata per Nintendo Switch.

Una delle caratteristiche più evidenti di questa trilogia è la sua grafica rimasterizzata. I livelli, i personaggi e gli ambienti sono stati completamente ricreati in alta definizione, offrendo un aspetto moderno ma fedele all’originale. I dettagli visivi e le animazioni fluide donano nuova vita all’amato marsupiale e ai suoi avversari.

Allo stesso tempo, il gioco mantiene fedelmente il gameplay classico dei capitoli originali. Gli utenti saranno tenuti ad affrontare una serie di livelli pieni di piattaforme, ostacoli e nemici da superare. Salti precisi, sfide cronometrate e boss battaglie impegnative rendono l’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante.

Oltre alla campagna principale, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy offre anche una modalità Time Trial, in cui ci si può mettere alla prova le proprie abilità cercando di completare i livelli nel minor tempo possibile. Questa modalità aggiunge una sfida extra per coloro che cercano di raggiungere punteggi record e superare i propri limiti. Infine, ci sono sfide bonus e livelli segreti da sbloccare.

