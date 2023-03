Crash Bandicoot: la trilogia per Nintendo Switch in SUPER offerta

La serie di Crash Bandicoot è senza dubbio una delle più amate dai videogiocatori di tutto il mondo, grazie alla sua combinazione di gameplay coinvolgente, personaggi iconici e grafica mozzafiato. La buona notizia per i fan della serie è che ora è possibile giocare i tre titoli originali della trilogia su Nintendo Switch, Xbox One e Steam. Ma non solo. Questo titolo oggi è scontato del 25% su Amazon, questo significa che lo puoi acquistare ad un prezzo super competitivo di soli 29,90 euro.

Crash Bandicoot: la trilogia che tutti i fan stavano aspettando

La remastered collection, intitolata Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, è la raccolta rimasterizzata più venduta nella storia della PS4, e ora i giocatori su altre piattaforme possono finalmente provare queste incredibili avventure. I tre giochi inclusi nella raccolta sono Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped, che sono stati completamente rimasterizzati con grafica 4K e audio migliorato.

Ma non è solo la grafica a fare di questa collezione un must-have per i fan di Crash Bandicoot. Il gameplay è stato fedelmente riprodotto, garantendo l’esperienza di gioco originale ma con una grafica e un suono di qualità superiore. I giocatori possono aspettarsi di affrontare sfide ancora più difficili e appaganti, con livelli pieni di trappole, nemici, e oggetti da collezionare.

In Crash Bandicoot, il primo titolo della serie, il giocatore assume il controllo del protagonista Crash Bandicoot, un marsupiale geneticamente modificato che cerca di salvare la sua fidanzata Tawna dalle grinfie del malvagio scienziato Neo Cortex. Nel secondo gioco, Cortex Strikes Back, Crash deve affrontare una serie di nemici sempre più pericolosi, tra cui lo stesso Neo Cortex, che cerca di conquistare il mondo con il suo nuovo piano diabolico. Infine, in Warped, il terzo e ultimo capitolo della serie, Crash viaggia nel tempo per sconfiggere il malvagio Uka Uka e il suo esercito di seguaci.

Ma ciò che rende veramente unica questa collezione è la possibilità di giocare in qualsiasi momento e ovunque tu voglia. Grazie alla portabilità della console Nintendo Switch, puoi godere le avventure di Crash Bandicoot ovunque ti trovi, sia che si tratti di una breve pausa dal lavoro o di un viaggio in treno.

In definitiva, se sei un fan di Crash Bandicoot o semplicemente un amante dei giochi di piattaforme, non puoi perderti questa fantastica collezione rimasterizzata. E con l’offerta del 25% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per entrare nell’universo di Crash e partire per un’avventura unica, ad un prezzo super accessibile di soli 29,90 euro. Affrettati a comprarlo se sei interessato. Le scorte a disposizione stanno andando letteralmente a ruba.

