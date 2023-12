Crash Bandicoot 4 per PS4: il gioco da comprare SUBITO su Amazon

Se sei in cerca di un nuovo videogame da regalarti, perfetto da giocare durante le vacanze natalizie, magari che sia, al tempo stesso, travolgente, divertente e ricco di avventure, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze; si chiama “Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, è disponibile per varie piattaforme ma noi ti vogliamo proporre l’edizione per PlayStation 4. Su Amazon, questo capolavoro è disponibile a soli 29,79€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e prendilo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promo dedicata: a questa cifra è semplicemente un best buy.

Crash Bandicoot 4: il videogame preferito dai millennials

Dopo una lunga attesa durata circa 18 anni, nel 2020 il noto marsupiale arancione, mascotte della PS One, ha fatto il suo ritorno trionfante con “Crash Bandicoot 4: It’s About Time“. In questo capitolo della saga dovrai guidare il marsupiale più famoso del mondo attraverso nuovi mondi, sfide mozzafiato e avventure esilaranti che ti divertiranno tantissimo (se sei un millennials lo amerai). Qui abbiamo una grafica eccezionale che sfrutta appieno le capacità della console next-gen di Sony. Ogni livello sarà quindi, una festa per gli occhi, con colori vibranti, dettagli straordinari e una varietà di ambientazioni.

In questo videogame sarai tenuto a sconfiggere nemici astuti, superare ostacoli intricati e scoprire nuove abilità e potenziamenti che renderanno Crash più potente che mai. “It’s About Time” introduce nuove maschere e funzionalità mai viste prima e potrai giocare nei panni di altri personaggi (SPOILER: anche nei panni di un noto villain della serie).

Qui poi, dovrai completare ogni livello, raccogliere ogni gemma e sbloccare contenuti extra, tra cui nuovi personaggi giocabili e segreti nascosti. A soli 29,79€ su Amazon, questo è il miglior videogame da acquistare oggi, ma non lasciartelo sfuggire. Avrai la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 dall’ordine (festività escluse); corri a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.