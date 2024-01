Crash Bandicoot 4 per PlayStation 4: il gioco da avere, oggi a meno di 30€

Se sei alla ricerca di un nuovo videogame platform con cui passare ore ed ore spensierat*, oggi ti vogliamo consigliare la nuova avventura dell’iconico marsupiale che ha fatto la storia della PlayStation negli anni ’90. Ora, grazie agli sconti di Amazon, avrai l’opportunità di “Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, un capolavoro straordinario che lo pagherai soltanto 29,98€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Crash Bandicoot 4: It’s about time per PS4, compralo adesso

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time” è un omaggio ai fan di lunga data, visto che riporta in auge il classico stile di gioco che ha reso famoso Crash diverse decadi fa. Se sei cresciut* con i primi capitoli della serie, preparati a una piacevole ondata di nostalgia, ma con una grafica e un gameplay completamente rinnovato che ti emozioneranno come non mai.

Questo prodotto introduce nuovi mondi entusiasmanti, ciascuno con il suo stile unico e sorprese inaspettate. Sarai tenut* ad esplorare ambientazioni mozzafiato e dovrai interagire con tanti personaggi divertenti, i quali aggiungeranno un ulteriore livello di profondità alla trama che è già di per sé coinvolgente. Troviamo poi anche tante nuove abilità, potenziamenti e sfide che ti aspetteranno in ogni livello. Ma non finisce qui: se ami giocare con i tuoi amici, sappi anche c’è anche la modalità multplayer che renderà le sfide ancora più divertenti.

Grazie alle offerte folli di Amazon, oggi ti porterai a casa “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” per soli 29,98€, con l’IVA inclusa e le spese di spedizione comprese. Noi ti consigliamo di approfittarne, anche perché avrai diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita, potrai ricevere il prodotto a casa tua entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e, non di meno, potrai scegliere di fartelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.