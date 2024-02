Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch: bastano meno di 30€ per portartelo a casa

Se ami i videogiochi platform o sei un appassionato di avventure mozzafiato e magari possiedi una Nintendo Switch, non cercare oltre: Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il prodotto che farà al caso tuo. Puoi portartelo a casa con soli 29,90€, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese. Grazie a Prime potrai riceverlo in pochissimi giorni, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e, non di meno, avrai la possibilità di farti recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

Crash Bandicoot 4: ecco perché comprarlo

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il quarto capitolo della celebre serie con protagonista il noto marsupiale arancione e promette di portarti in un viaggio nel tempo veramente speciale. Dovrai esplorare mondi straordinariamente creati, affrontare nuovi nemici e risolvere enigmi impegnativi mentre aiuti Crash e Coco a salvare il multiverso. La versione per Nintendo Switch offre una grafica straordinaria al pari di quella che si avrebbe con le altre console.

Questo videogame poi, introduce nuovi potenziamenti e maschere che cambiano il gameplay, offrendoti una varietà di nuove skills per Crash e Coco. Salta, corri, gira e usa le abilità speciali per superare ostacoli, risolvere rompicapi e sconfiggere boss epici. Inoltre, potrai anche sfidare i tuoi amici in modalità multiplayer locale, competendo per ottenere il miglior punteggi e potrai anche confrontare le tue abilità con quelle degli altri utenti provenienti da tutto il mondo grazie al servizio di Nintendo Switch Online.

Insomma, fai presto perché adesso potrai portare a casa Crash Bandicoot 4: It’s About Time per Nintendo Switch a soli 29,90€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso, ma sii veloce; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili o per quanto durerà ancora la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.