Covid-19, sei entrato in contatto con un positivo: attenzione è una truffa

Si sta diffondendo una nuova pericolosa truffa che sfrutta l'aumento dei contagi da Covid-19 e il panico dilagante causato dalla diffusione della variante Omicron. Si tratta di un messaggio che molti utenti soliti viaggiare parecchio hanno ricevuto e che recita così: “Sei entrato in contatto con un positivo in volo o sul treno“. È questo il tono dell'alert che sta mandando in panico diverse persone cadute poi vittima di questo raggiro realizzato da cybercriminali esperti. Scopriamo insieme qual è l'obiettivo di questi criminali e perché è così infesto.

Covid-19 e la truffa del falso contatto con un positivo

Ormai i cybercriminali si inventano di tutto pur di riuscire a rubare dati personali, da vendere sul Dark Web, e denaro alle povere vittime che cadono nella loro trappola. In questi giorni stanno sfruttando il sistema di alert adottato dal Ministero della Salute per comunicare a qualunque cittadino le misure da attuare qualora fosse entrato in contatto con un soggetto positivo al Covid-19.

Questo sistema di contact tracking, così viene definito in gergo tecnico, permette la ricerca e l'eventuale gestione dei contatti di un caso Covid-19 confermato. Purtroppo però, criminali spregiudicati stanno sfruttando il sistema falsificandolo e inviando comunicazioni create ad hoc per carpire dati personali e bancari delle povere vittime.

Proprio per questo il Ministero della Salute sta avvisando tutti i cittadini che hanno viaggiato nell'ultimo periodo di non fidarsi di eventuali comunicazioni che, dopo averli avvisati di essere entrati in contatto con un soggetto Covid-19 positivo, chiedono loro informazioni quali coordinate bancarie, numero della carta di credito ed eventuali password.

La truffa in oggetto viene diffusa dai cybercriminali tramite SMS o email, smishing o phishing, e ha come obiettivo quello di svuotare il conto corrente degli utenti che lo ricevono. Vi ricordiamo che fini del tracciamento verranno solo richiesti l'indirizzo attuale di residenza o domicilio e il proprio recapito telefonico. Mentre, se siete in quarantena dopo un viaggio, per scongiurare un possibile contagio da Covid-19, rivolgetevi solo ai contatti ufficiali riportati sul sito del Ministero della Salute, nella sezione “A chi rivolgersi“.