Se le vacanze estive sono in dirittura d'arrivo sappi che non puoi partire senza aver acquistato una cover waterproof. Quelle di iVoler te le porti a casa con soli 9,49€ su Amazon per immortalare ricordi a 360°.

Cover waterproof: come sfruttarle al massimo

Le cover waterproof di iVoler arrivano in un pacco da due pezzi. Super economiche son un acquisto obbligatorio sia se si vuole scattare qualche foto innovativa che se si hanno bambini con sé. Resistenti e ottime, sono amate da migliaia di consumatori e all'appello manchi solo tu.

Comodissime perché sono dotate di un laccetto, te le puoi infilare al collo e avere lo smartphone sempre con te. In particolar modo queste custodie sono compatibili con telefoni appartenenti a Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola e altri ancora. Dovrai controllare le specifiche tecniche per sapere se potrai utilizzarle, né più né meno.

A offrirti garanzie c'è il sistema di chiusura Snap Lock che è così resistente da riuscire a mantenere la tasca chiusa anche davanti alle condizioni più avverse. In più su tutto il contorno è cucita una striscia catarifrangente per una visibilità maggiore nel caso qualcosa dovesse andare torto.

È utile sapere, infine, che questa cover può essere utilizzata senza problemi fino a 30 metri di profondità, dunque per immortalare anche eventuali immersioni.

Sei interessato? Acquista subito il tuo set da due pezzi di cover waterproof iVoler su Amazon a soli 9,49€. Le spedizioni sono veloci e operate in sole 24 ore per i membri Prime. Se però sei cliente standard non avere paura: le spedizioni sono gratuite anche per te se opti per le consegne nei punti di ritiro.

