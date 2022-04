Cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini: da NON PERDERE (-25€)

La cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini, con cui sarai in grado di effettuare la ricarica wireless mantenendo sempre protetto lo smartphone, potrà essere tua al prezzo più basso in assoluto. L'estetica del telefono non verrà stravolta. Sicurezza e praticità sono le parole chiave che meglio descrivono il prodotto, oltre all'estrema maneggevolezza conferita.

Un'occasione da cogliere al volo, prima che la promozione finisca: effettua subito il tuo ordine e, con le offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto fenomenale del 45% che ti permetterà di acquistare lo cover originale Apple con appena 30 euro ed un risparmio di ben 25 euro.

Cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

L’esterno della cover è realizzato in silicone, molto piacevole al tatto, mentre la fodera interna prevede soffice microfibra per proteggere ogni millimetro del tuo iPhone 12 mini. I magneti fanno in modo che la custodia si agganci e si sganci con estrema facilità, permettendoti di ricaricare il melafonino in modalità wireless e soprattutto in totale sicurezza. Potrai tranquillamente mantenere la cover applicata al telefono collegando l’alimentatore MagSafe o poggiando lo smartphone su una base di ricarica certificata Qi.

Ad un prezzo così basso, le unità disponibili termineranno da un momento all'altro. Sarebbe un peccato non approfittarne: metti nel carrello la tua nuova cover MagSafe per Apple iPhone 12 mini, arriverà presto a casa e senza spese di spedizione.