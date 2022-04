Cover iPhone 13 super RESISTENTE: proteggi lo smartphone con soli 13€

La cover protettiva Elago per iPhone 13 assicura il massimo livello di protezione da urti e cadute accidentali per il tuo smartphone a marchio Apple. Niente più preoccupazioni se il telefono dovesse sfuggirti dalle mani, evento oltretutto scongiurato da un'impugnatura più solida per effetto dei materiali utilizzati.

Prenditi cura al meglio del tuo Apple iPhone 13: fai subito il tuo ordine su Amazon e, con uno sconto iniziale del 25% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 10% da spuntare direttamente in pagina, la cover sarà tua con poco più di 13 euro.

Cover protettiva Elago per iPhone 13 in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto

Le custodie di Elago si caratterizzano per un design moderno e ricercato, che ben si sposa con l'impatto estetico di uno smartphone come iPhone 13.

Questa cover protettiva è realizzata in silicone liquido, che fornisce una gradevole sensazione di morbidezza, rendendo comoda l'impugnatura dell'iPhone 13 anche grazie alla finitura opaca antiscivolo. Nessun problema per raggiungere i pulsanti a bordo del dispositivo, liberi da ogni copertura. Le lunette rialzate da 1.3 mm proteggeranno adeguatamente la fotocamera e lo schermo. Ricorda che sarai in grado di effettuare la ricarica con Magsafe mantenendo la cover applicata.

Un prodotto da avere assolutamente, prima che i modelli disponibili finiscano! Metti nel carrello la tua cover protettiva Elago per iPhone 13: oltre ad un considerevole risparmio, la riceverai a casa in pochi giorni.