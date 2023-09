Cover con tastiera per iPad della Logitech, super offerta Amazon: risparmi il 22%

Hai appena acquistato un iPad di 10a generazione e cerchi una cover di qualità premium che possa proteggerlo da ogni possibile inconveniente? Ti veniamo subito in soccorso con un’interessante proposta di Amazon. Oggi l’e-commerce ha in offerta una cover Rugged Folio della Logitech: non solo ha una tastiera integrata per prendere appunti in comodità, ma è anche progettata per resistere agli urti e proteggere il tuo tablet da eventuali schizzi d’acqua.

Attualmente in offerta su Amazon, il Logitech Rugged Folio è disponibile con uno sconto del 22%, al prezzo allettante di 128,65€ anziché 165,00€. Questa promozione offre l’opportunità di acquistare una custodia di alta qualità a un costo più accessibile.

La custodia Logitech Rugged Folio è progettata per resistere agli urti e alle cadute, conforme agli standard militari per i test di resistenza. Utilizzando tecnologie e materiali proprietari per l’assorbimento degli urti, offre una protezione senza pari contro incidenti quotidiani. Offre quattro modalità d’uso esclusive, consentendo una varietà di attività come digitare, scrivere, disegnare, visualizzare e leggere.

Il cavalletto flessibile consente un‘inclinazione fino a 40°, garantendo sempre l’angolazione ideale per svolgere le tue attività. La tastiera è a prova di liquidi grazie a una resistente membrana che la protegge da eventuali infiltrazioni di liquidi o residui di cibo.

La connessione con l’iPad avviene tramite la tecnologia Smart Connector, eliminando la necessità di associazioni Bluetooth complesse e consentendo un funzionamento alimentato direttamente dall’iPad.

La custodia offre anche una chiusura magnetica per mantenere il tuo iPad sicuro quando non è in uso e offre uno spazio sicuro per riporre matite digitali come Logitech Crayon o Apple Pencil.

Il Logitech Rugged Folio per iPad (10ª generazione) è un accessorio essenziale per chi cerca protezione e funzionalità superiori per il proprio iPad. Sfrutta questa straordinaria offerta su Amazon e acquista la custodia a soli 128,65€ invece di 165,00€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.